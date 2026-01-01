La Maison 20 Degrés Sud
Grand Baie
Beschreibung
Einleitung
Restaurant, zwei Bars, zwei Pools, Spa- und Wellnessbereich, Lounge, Bibliothek. Kostenloser Bootstransfer nach Grand Baie (3 x täglich).
Zimmer
19 Charm Zimmer (25 m2), stilvoll eingerichtet mit Bad, Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Telefon, TV, WiFi kostenfrei, Minibar, Kaffee- und Teekocher, Safe, Terrasse oder Balkon mit Gartensicht. Die Beachfront Zimmer (35 - 50 m2) verfügen über Meerblick, Nespresso Maschine und befinden sich im 1. Stock. Die Suiten (50 - 108 m2) mit privatem Pool oder Jacuzzi auf der Terrasse.
Gratis-Sport
Windsurfen, Fitnessraum, Segeln (Laser), Hobie-Cat, Schnorcheln, Kajak, Fahrräder, Stand Up Paddle.
Sport gegen Gebühr
Tauchen, Wasserski.
ab CHF 246.– / pro Person
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