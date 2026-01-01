19 Charm Zimmer (25 m2), stilvoll eingerichtet mit Bad, Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Telefon, TV, WiFi kostenfrei, Minibar, Kaffee- und Teekocher, Safe, Terrasse oder Balkon mit Gartensicht. Die Beachfront Zimmer (35 - 50 m2) verfügen über Meerblick, Nespresso Maschine und befinden sich im 1. Stock. Die Suiten (50 - 108 m2) mit privatem Pool oder Jacuzzi auf der Terrasse.