Mauritius Mittelklasse

Sie sehnen sich schon länger nach erschwinglichen Badeferien im Paradies? Dann sind Ferien in Mauritius wie für Sie geschaffen. Unsere Spezialisten haben zahlreiche günstige Mauritius Hotels für Sie zur Auswahl. Palmengesäumte Sandstrände, guter Service in den Resorts und Hotels und natürlich Erholung und Entspannung. Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit im paradiesischen Mauritius. Besonders für Flitterwochen empfiehlt sich eine Auszeit auf Mauritius. Sie können sich von den vielen Annehmlichkeiten in den Hotels und Resorts verwöhnen lassen. Worauf warten Sie also noch? Diese Ferien werden Ihren hohen Anforderungen mit absoluter Sicherheit gerecht.