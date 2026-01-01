Im Shanti Maurice wird Authentizität grossgeschrieben, was sich auch in der Einrichtung der Zimmer wiederspiegelt. 44 Junior Suiten (65 - 72 m2) in einzelnen Villa-Bauten (jeweils 4 Suiten pro Villa; 2 im Parterre und 2 im oberen Stock) unterteilt in Ocean View, Oceanfront und Beachfront (in erster Strandreihe). Alle verfügen über ein grosszügiges Bad, Dusche, WC, Frisiertisch, separate Aussendusche (nur im Parterre), Ankleideraum, LCD-Flachbildfernseher mit Entertainment System inkl. Yoga Sender, Yoga Matten, High-Speed WiFi, Minibar, Espresso Maschine, Kaffee- & Teezubereiter, Safe, Klimaanlage, Deckenventilator, grosser Balkon oder Terrasse mit Meersicht.

Die Beachfront Suiten haben direkt vor der Terrasse reservierte Sonnenliegen mit Kiosk für maximalen Luxus. 8 Oceanview Pool Villen (250 m2) sind grösser und verfügen über einen eigenen Garten mit einem Esspavillon, eine überdachte Veranda und einen privaten Pool, einer Aussendusche sowie Meerblick. 5 Beachfront Suite Pool Villen (375 m2) sind gleich ausgestattet wie die Oceanview Pool Villen, verfügen aber zusätzlich über einen Wohnbereich und direkten Strandzugang.

Der private Pool hat eine Grösse von 54 m2. Oceanview Double Suite Pool Villen (675 m2) verfügen über 2 Schlafzimmer mit eigenem Bad sowie einen grösseren Pool. Die Shanti Villa (1000 m2) mit 3 Schlafzimmern (1 Twin Bed Schlafzimmer für Kinder), 140 m2 grosser Pool mit einem eigenen privaten Garten bietet Komfort für höchste Ansprüche. Alle Gäste der Junior Suiten Beachfront und Villen haben kostenfrei Zugang zur Club Lounge mit Snacks und Getränken von 06:30 - 22:30 Uhr plus diversen Ermässigungen. Die privaten Pools in den Villen sind zwischen Mitte Mai bis Anfang Oktober beheizt.