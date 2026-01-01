Beschreibung

Einleitung Das Hotel liegt direkt am langen, weissen Sandstrand an der Westküste von Mauritius. Die Zimmer befinden sich im dreistöckigen Hauptgebäude, die Suiten im tropischen Garten um eine japanisch inspirierte Wasserlandschaft, Rezeption, 5 Restaurants, 3 Bars, grosser Pool, zweiter Adults-Only Pool im ruhigen Bereich des Hotels (von Juni bis Ende September ist dieser Pool auch für Kinder zugänglich und beheizt), Boutiquen, grosszügiges Spa.

Angebot Das 1000 m2 grosse Spa bietet eine grosse Auswahl von Behandlungen. Schönheitsbehandlungen mit Naturprodukten, Hammam und Entspannungspool.

Zimmer Die 50 m2 grossen Luxury Zimmer sind elegant eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Bad, separate Dusche, WC, Sitzecke, WiFi kostenfrei, Tee- und Kaffeekocher, Telefon, Minibar, Safe, TV, Video, Radio, Haarfön, Terrasse oder Balkon mit Meerblick (teilweise durch Vegetation eingeschränkt). Die hell und modern eingerichteten Magnifique Zimmer (50 m2) liegen im nördlichen Flügel des Hotels. Die Family Suiten (75 m2) liegen im japanischen Garten und verfügen über ein zusätzliches Wohnzimmer mit Sofabett für die Kinder. Die Luxury Zimmer sowie Family Suiten wurden im Sommer 2025 renoviert.

Unterhaltung Täglich wechselnde Abendunterhaltung mit Livemusik, Tanz und Shows.

Gratis-Sport Glasbodenboot, Stand Up Paddle, Schnorcheln, Windsurfen, Pedalos, Kajaks, Bogenschiessen, Tischtennis, Tennis (2 Hartplätze mit Flutlicht), Beachvolleyball, Boccia, Aquagym, Fitnesscenter.

Sport gegen Gebühr Hochseefischen, Tauchen, Golf auf dem 18- Loch Tamarina Championship Golfplatz – 15 Autominuten entfernt.