Das Spa «Cinq Mondes» bietet eine grosse Auswahl an verschiedenen Massagen, Blütenbäder, Körper- und Gesichtsbehandlungen an. Fünf Behandlungsräume, ein Hammam, ein kleiner Pool. 1 Strand-Massagepavillion.

Die Zimmer sind im dezenten Pastellton im Stile der 50er Jahre sehr geschmackvoll eingerichtet. 42 Deluxe Premium Zimmer (50 m2) "exotisch-chic" eingerichtet mit Telefon, TV, Minibar, Safe, Tee- und Kaffeekocher, Klimaanlage, Badezimmer mit Dusche, separatem WC, Haarfön, Balkon im 1./2. Stock mit Meersicht. 14 Junior Suiten (51 m2) haben zusätzlich eine Kaffee-Maschine (1 Set Kapseln pro Tag kostenfrei) und liegen im Parterre oder 1. Stock mit Terrasse/Balkon. 17 Prestige Junior Suiten (54 m2) im Parterre mit Kaffee-Maschine und Badewanne. 2 Senior Suiten (90 m2) im Parterre mit zwei Terrassen, Kaffee-Maschine und einem Jacuzzi.