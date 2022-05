Addu Atoll Reisen

Geschichte des Addu Atolls

Das Addu Atoll wurde fast 30 Jahre von den Briten und später den Australiern als Militärstützpunkt genutzt. In dieser Zeit wurden verschiedene Inseln mit Dämmen mit einer Gesamtlänge von 15 Kilometern verbunden, weshalb Gäste von der Insel Gan zur Insel Hithadoo gelangen und auf Gan sogar in früheren Militäreinrichtungen übernachten können. Einiges weiteres Resort ist das 5-Sterne Resort Shangri La’s Villingili Resort & Spa, das sogar einen eigenen Golfplatz hat. Gäste können nicht nur zu Fuss oder per Fahrrad die bewohnten Inseln besuchen, sondern auch an Riffen, Höhlen, Schiffswracks und den Sammelstellen von Meeresbewohnern tauchen. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen Ihre Ferien auf wahren Inselperlen möglich machen.