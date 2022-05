Malediven Ferien vom Spezialisten

Kaum ein anders Fleckchen Erde bietet eine derart paradiesische Umgebung wie die rund 19 Atolle des Inselstaats der Malediven. Sanft schwingt eine Hängematte unter wiegenden Palmenblättern und unendlich blauem Himmel. Die einzigartige Inselwelt verspricht Luxusferien pur. Es empfiehlt sich, die Unterwasserwelt mit verschiedensten Attraktionen zu erleben. Mit Schnorchel oder Taucherausrüstung ausgestattet, kommen Sie Mantas oder Walhaien mit etwas Glück ganz nah. In Unterwasser Restaurants schwimmen die Grossfische an Ihrem Fenster vorbei. Wieder an Land lassen Sie sich in unvergleichlichen Wellness Centern in exklusiven Resorts verwöhnen oder geniessen das besondere Erlebnis von langen Wasserrutschen. Einzigartig sind die berühmten Sunset Cruises, wenn Sie mit dem Boot in den Sonnenuntergang fahren. Profitieren Sie von der Erfahrung unserer Malediven Experten!