St. Lucia Badeferien

St. Lucia – Strände, die begeistern

Von den vielen Stränden, an denen Sie auf St. Lucia den Alltag hinter sich lassen können, ist der Strand von Grande Anse besonders schön. Denn an diesem Strand erwartet Sie nicht nur ein uneingeschränktes Badevergnügen, sondern auch ein grossartiges Naturschauspiel. Dies liegt vor allem an den interessanten Lederschildkröten, die dort in der Zeit von März bis Juli ihre Eier ablegen. St. Lucia ist ein Ferienziel, an dem Sie viel erleben können. Egal, ob Sie sich für Exkursionen in den Regenwald entscheiden oder die Korallenriffe vor der Küste von St. Lucia in Augenschein nehmen, besondere Erlebnisse erwarten Sie.