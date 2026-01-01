A Stone's Throw Away
Nassau
Beschreibung
Lage
Nur 5 Minuten vom Flughafen Nassau entfernt auf einem Felsen gelegen. In 10 Fahrminuten erreicht man Cable Beach und in 20 Minuten Downtown Nassau.
Angebot
Zu den Einrichtungen zählen eine tropische Gartenanlage mit kleinem Aussenpool und Wasserfall, grosse Veranda, kleiner Gemeinschaftsraum und eine Boutique mit bahamesischen Produkten.
Zimmer
6 geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit Blick zum Garten verfügen über einen direkten Zugang auf die Veranda, eine Minibar und gratis WLAN. Die 4 Suiten sind etwas geräumiger und bieten eine Jacuzzi-Badewanne sowie Meerblick.
Preis auf Anfrage
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