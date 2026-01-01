Beschreibung

Lage Nur 5 Minuten vom Flughafen Nassau entfernt auf einem Felsen gelegen. In 10 Fahrminuten erreicht man Cable Beach und in 20 Minuten Downtown Nassau.

Angebot Zu den Einrichtungen zählen eine tropische Gartenanlage mit kleinem Aussenpool und Wasserfall, grosse Veranda, kleiner Gemeinschaftsraum und eine Boutique mit bahamesischen Produkten.