Am wunderschönen, weissen Sandstrand von Emerald Bay gelegen, befindet sich die Unterkunft ca. 25 km nördlich von George Town.

Das schöne Resort verfügt über ein Restaurant, eine Outdoor-Bar, einen Aussenpool, Wanderwege, Kajaks, Schnorchelausrüstung, SUP-Boards, Billiard sowie Liegestühle und Sonnenschirme am Strand. Zusätzlich können gegen Gebühr Ausflüge auf die Nachbarinseln sowie Scooter- und Autoverleih, Bootstouren, Tauchausflüge und Golf (ca. 1.5 km entfernt) organisiert werden.