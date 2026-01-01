Paradise Bay
Emerald Bay
Beschreibung
Lage
Am wunderschönen, weissen Sandstrand von Emerald Bay gelegen, befindet sich die Unterkunft ca. 25 km nördlich von George Town.
Angebot
Das schöne Resort verfügt über ein Restaurant, eine Outdoor-Bar, einen Aussenpool, Wanderwege, Kajaks, Schnorchelausrüstung, SUP-Boards, Billiard sowie Liegestühle und Sonnenschirme am Strand. Zusätzlich können gegen Gebühr Ausflüge auf die Nachbarinseln sowie Scooter- und Autoverleih, Bootstouren, Tauchausflüge und Golf (ca. 1.5 km entfernt) organisiert werden.
Zimmer
Die 10 bunten Cottages sind mit 1 oder 2 Schlafzimmern ausgestattet und bieten Sicht auf den Garten oder das Meer. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage
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