Hideaways at Palm Bay Beach Club
George Town
Beschreibung
Lage
Etwa 1.5 Kilometer ausserhalb vom kleinen, bahamesischen Örtchen George Town, direkt am weissen Sandstrand gelegen.
Angebot
Die Unterkunft besteht aus einer Pool-Bar und Grill sowie 2 Aussenpools. Ein gratis Shuttlebus ins Zentrum von George Town wird genauso angeboten wie der gratis Verleih von Kajaks und Pedalos. Gegen Aufpreis können Windsurfen, Schnorchel- und Tauchausflüge, Vogelbeobachtungstouren, Fahrrad- und Autoverleih organisiert werden.
Zimmer
40 Wohneinheiten sind auf verschiedene Cottages verteilt und mit Steinböden, kleiner Küche, Terrasse und WLAN gegen Gebühr eingerichtet. Cottages und Häuser mit 1-2 Schlafzimmer sind buchbar.
Preis auf Anfrage
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