Die Unterkunft besteht aus einer Pool-Bar und Grill sowie 2 Aussenpools. Ein gratis Shuttlebus ins Zentrum von George Town wird genauso angeboten wie der gratis Verleih von Kajaks und Pedalos. Gegen Aufpreis können Windsurfen, Schnorchel- und Tauchausflüge, Vogelbeobachtungstouren, Fahrrad- und Autoverleih organisiert werden.