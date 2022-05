Badeferien in der Karibik – auf Jamaika sind Sie richtig

Der beschauliche Ort Ocho Rios, nicht weit von Montego Bay entfernt, ist einer der Plätze auf der Insel, für den sich ein Flug nach Jamaika lohnt. Vor allem der berühmte Strand Seven Miles Beach, an dem Sie zahlreiche luxuriöse Hotels vorfinden, ist sehr sehenswert und macht Lust darauf, dort entspannte Jamaika Badeferien zu verbringen. Da Jamaika sehr lange eine Kolonie von England war, ist die Insel auch heute noch in einigen Belangen sehr britisch. So können Sie sich zum Beispiel mit Englisch überall sehr gut verständigen, was es erleichtert, mit den gastfreundlichen Jamaikanern in Kontakt zu treten.