Wichtige Dominikanische Republik Reisetipps

Auf der gesamten Insel wird mit Peso bezahlt. Geldumtausch ist in den Banken oder sogar in den Hotelanlagen möglich. Zwar ist der US-Dollar kein reguläres Zahlungsmittel in der Dominikanischen Republik, wird jedoch sehr häufig akzeptiert. Die Ein- uns Ausfuhr von Pesos ist verboten.