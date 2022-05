Dominikanische Republik Naturreisen

Erleben Sie die Dominikanische Republik nicht nur als Badeurlaub, sondern erkunden Sie dieses herrliche Land, wie es wirklich ist. Schon Christoph Kolumbus glaubte, er sei im „Paradies“ gelandet, als er 1492 erstmals die Insel erreichte. Die Dominikanische Republik Reisen werden zu einem Erlebnis aus weiten Mangroven, tropischen Wäldern und den Rhythmen der Einheimischen. Verbinden Sie Aromen der einmaligen Natur mit atemberaubenden Kulturgütern. So erleben Sie die Natur der Insel, von der nicht weniger als ein Viertel der Fläche unter intensivem Schutz stehen. Immerhin wurden zwölf Gebiete mit einer Fläche von 12'000 Quadratkilometern als Nationalpark ausgewiesen, was weltweit Anerkennung fand. Dennoch könnten sie unterschiedlicher nicht sein: Es gibt Gebiete mit unberührtem tropischem Regenwald, tiefe Höhlen, Mangrovenwälder und Seen. Vielseitiger kann es nicht sein, denn im Süden erwarten Sie trockene Region im Schatten der Cordillera Central. Bei einer Bootsfahrt auf der Laguna de Oviedo oder dem Lago Enriquillo können Sie eine reiche Vogelwelt, Krokodile und sogar Leguane bestaunen. Am Atlantik, wo hauptsächlich Mangroven wachsen, ist es wieder völlig anders. Für einzigartige Naturerlebnisse wenden Sie sich an unsere Spezialisten, wo Sie gerne beraten werden.