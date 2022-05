Santo Domingo Reisen

Santo Domingo ist die modernste und geschäftigste Stadt der Dominikanischen Republik. ‘La Capital’, wie sie liebevoll genannt wird, ist eine Collage aus Kulturen und Nachbarschaften. Hier sind die Geräusche des Lebens zu Hause: Dominosteine, die auf Tische geklatscht werden, Auspufftöpfe und Hörner, die vom chaotischen Verkehr ausgehen, wummernde Merengue-Klänge, die aus kleinen Shops plärren und laut diskutierende Gesprächsrunden, die unter schattigen Bäumen in der Altstadt ihren Lauf nehmen. Santo Domingo wurde von Bartolomeo, dem Bruder Christoph Kolumbus, gegründet. Die seit 1990 in der Liste des UNESCO Welterbe eingetragene historische Altstadt zieht Besucher aus aller Welt an. Auf Ihrem Stadtrundgang durch die historische Zona Colonial werden Sie während Ihren Dominikanische Republik Ferien eine der ältesten Kirchen des Landes und die älteste noch erhaltene europäische Festung sehen. Während Sie über Kopfsteinpflaster schlendern, könnten Sie leicht vergessen, dass Santo Domingo im Herzen der Karibik liegt. Die Stadt versinnbildlicht den Geist der dominikanischen Kultur mit der Moderne. Hier verschmelzen Neues und Althergebrachtes nahtlos: jahrhundertealte Architektur und Geschichte neben klimatisierten Einkaufspalästen, Avantgarde-Kunstgalerien und das stampfende Nachtleben mit seiner boomenden Gastro Szene leben einhellig Seite an Seite. Santo Domingo schafft die spannende Gratwanderung zwischen kolonialer Herkunft und dem 21. Jahrhundert mit scheinbarer Leichtigkeit. Während die Stadt das kommerzielle und politische Zentrum des Landes ist, hat sie sich ein sympathisches und entspanntes Erscheinungsbild bewahrt, denn Santo Domingo ist auch ein Badeort. Hier lassen sich dank einer breiten Auswahl an komfortablen Hotels sehr gut einige lockere Ferientage verbringen. Sprechen Sie mit unseren Dominikanische Republik Spezialisten, die Ihnen gerne ein unverbindliches Reiseangebot unterbreiten.