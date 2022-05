Playa Grande Reisen

Begriffe wie ‘perfekt’ oder ‘Traumstrand’ sollten zum Beschreiben von Ferienzielen zurückhaltend angewendet werden. Wenn es aber einen karibischen Strand in der Dominikanischen Republik gibt, der solche Beschreibungen verdient, dann ist es Playa Grande. Der breite, zwei Kilometer lange Strand zwischen Cabrera und Río San Juan an der zentralen Nordküste ist vor allem für seine surferfreundliche Dünung bekannt. Ab Puerto Plata gelangen Sie mit einem Mietauto in weniger als zwei Stunden zu diesem nordwestlich der Grossstadt gelegenen Strandabschnitt. Entlang des Strandes werden in gemütlichen Strandkneipen ausgezeichnete Gerichte aus fangfrischem Fisch und Meerestieren gereicht, während im Hintergrund karibische Rhythmen aus den Lautsprechern wummern. Playa Grande verspricht nicht nur perfekte Strandferien – wenn Sie während Ihrer Dominikanische Republik Ferien hierhin reisen, erleben Sie Erholung und Entspannung pur. Etwas ausserhalb des Dörfchens Río San Juan befindet sich das wundervolle Amanera Resort. Dieser gepflegte Rückzugsort für Ruhesuchende ist auch ein Paradies für Golfer: Der 150 Hektar grosse Playa Grande Golf Club umgibt die tropische Hotelanlage. Das zur Aman Hotelgruppe gehörende Resort verfügt über 25 luxuriöse Bungalows, die Gästen bis 80 Quadratmeter Platz bieten. Diverse Feinschmecker-Restaurants, eine entspannte Strandbar, eine Poolbar und grosszügige Sportmöglichkeiten stehen zur Verfügung. Gegen Gebühr sind unter anderem Aktivitäten wie Yoga, Kitesurfen, Golf, Tennis, Tauchen oder Wellness-Behandlungen buchbar. Auch die ganz kleinen Reisenden sind im Amanera Resort herzlich willkommen: Extra für Familien bietet das Resort einen Kidsclub, damit auch die Eltern zwischendurch in Ruhe ausspannen können. Wie Sie einen Aufenthalt an einem der wohl schönsten Strände der Karibik in Ihren Dominikanische Republik Reisen einschliessen können, zeigen Ihnen unsere Dominikanische Republik Spezialisten gerne.