Cabarete liegt an der atlantischen Nordküste. Das ehemalige Fischer- und Bauerndorf ist heute ein Abenteuer- und Wassersportzentrum der Karibik. Hier können Sie nach Lust und Laune zum Surfen, Wind- oder Kitesurfen, Wakeboarding oder Bodyboarding, Wasserskifahren, Schnorcheln oder Tauchen aufbrechen. Die Stadt Puerto Plata erreichen Sie mit einem Mietauto in einer halben Stunde. Der sympathische Küstenort Cabarete ist ein idealer Ausgangspunkt, um die Gegend zu erkunden. Das Angebot an Unterkünften reicht von einfachen Pensionen bis hin zu luxuriösen Strandhotels. In Cabarete erwarten Sie während Ihren Dominikanische Republik Ferien kilometerlange Sandstrände und schöne Uferpromenaden. Eine Vielzahl kleiner Restaurants servieren karibische Speisen, fangfrischen Fisch und Meeresfrüchte sowie internationale Küche. Lediglich eine Viertelstunde vom Herzen von Cabarete entfernt befindet sich der El Choco Nationalpark. Der Park bietet Natur pur: entdecken Sie dieses herrliche Naturschutzgebiet auf Wanderungen durch den dichten tropischen Wald oder mit einem Mountainbike und schwimmen Sie in den Süsswasserlagunen. Den Nationalpark können Sie auf eigene Faust oder auf geführten Touren ab Cabarete erkunden. Unsere Dominikanische Republik Spezialisten stellen Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot für Ihre Dominikanische Republik Reisen zusammen.