Dominikanische Republik Familienurlaub

Genuss für die ganze Familie

Kids und Kultur sind keine Widersprüche. Im Taino Themenpark wird Eltern mit ihren Kindern die Kultur der Dominikanischen Republik altersgerecht vermittelt. Im Naturpark Ecotopía erleben Sie grosse und kleine Tiere. Dort können Sie Frösche quaken hören, Geckos zuschauen und sich an Schmetterlingen und kleinen Reptilien erfreuen. Das Walmuseum versetzt Sie in die Zeit der Walfänger zurück. Am Lago Enriquillo, dem grössten Salzsee der Karibik, beobachten Sie und Ihre Kinder Krokodile, die in der Sonne dösen. Oder wie wäre es mit einem Besuch im Ocean World Adventure Park, wo sich Haie, Delfine, Seelöwen und Rochen tummeln?