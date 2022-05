Dominikanische Republik all inklusive

Ihr All-Inklusive-Armband als Ticket für alles

Ihre Dominikanische Republik Hotels bieten Ihnen kulinarische Köstlichkeiten und exotische Cocktails. Geniessen Sie den Sonnenuntergang am Strand von Punta Cana oder besuchen Sie die Halbinsel Samaná, die mit ihrer tropischen Vegetation und Palmenstränden zum Relaxen einlädt. So wird die Dominikanische Republik zu einem Badeparadies für Sie als All Inklusive Urlauber. Die Restaurants der Hotels bieten nicht nur internationale Speisen, sondern auch die köstliche karibische Küche. Geniessen Sie Fisch und Meeresfrüchte, die an erster Stelle stehen und als Paella mit dem Namen Locrio zubereitet werden. Sanccho ist ein Eintopf mit Huhn oder mehreren Fleischsorten sowie Kochbananen, Kürbis, Mais oder Maniok. Populärstes Getränk in der Dominikanischen Republik ist, wie sollte es anders sei, Rum, der sich auch zum Mixen mit anderen Getränken eignet. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.