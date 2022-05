Dominikanische Republik Ferien

Dominkanische Republik Reisen

Pure Lebenslust als Genuss

Ihre Dominikanische Republik Reisen vermitteln pure Lebensfreude der Bewohner und ab und an kommt sogar noch etwas von schwarzer Magie herüber. Hier spielt noch der Voodoo-Zauber eine Rolle und wird vielleicht auch Sie begeistern. All Inklusive Angebote sind im Land weit verbreitet. Egal, ob Sie die Dominikanische Republik mit Kindern oder die Dominikanische Republik für Hochzeitsreisen geniessen wollen: Alle Resorts der Dominikanischen Republik befinden sich in erstklassigem Zustand. Bei Ihren Dominikanische Republik Reisen finden Sie einen Urlaub der Extraklasse, bei dem es Ihnen an nichts fehlen wird.

Täler, Hügel und traumhafte Städte

Ersteigen Sie den höchsten Berg des Landes, den Pico Duarte, wo Sie ein atemberaubender Blick auf die Umgebung erwartet. Oder unternehmen Sie eine Bootstour im Nationalpark der Los Haitises, wo Sie dichte Mangrovenwälder und seltene Vogelarten finden. An der Bernsteinküste im Norden können Sie ein Andenken mitnehmen, dass Sie an Ihren Urlaub in der Dominikanischen Republik erinnern wird. Besuchen Sie die Hafenstadt Puerto Plata, wo Sie mit der einzigen Seilbahn der Karibik auf auf den Berg Pico Isabel des Torres erklimmen können. Dort sehen Sie eine originalgetreue Nachbildung der Christusstatue aus Rio de Janeiro.