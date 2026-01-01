Black Rock Oceanfront Resort
Ucluelet
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt spektakulär auf einem Felsen über dem Pazifik, eingebettet im Regenwald. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in Ucluelet, welches Sie in ca. 15 Gehminuten erreichen. Tofino liegt ca. 40 km entfernt.
Angebot
Es stehen ein Restaurant mit Terrasse, ein Spa, Whirlpool sowie ein Fitnessbereich zur Verfügung.
Zimmer
Die 133 grosszügigen Studios und Suiten sind mit einem Balkon, Kochmöglichkeit, Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank und kostenlosem WIFI ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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