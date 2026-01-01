Cox Bay Beach Resort
Tofino
Beschreibung
Lage
Die schöne Anlage befindet sich nur ca. 7 km südlich von Tofino, direkt an den Traumstränden des Pacific Rim Nationalparks.
Angebot
Den Gästen stehen ein modernes Fitnesscenter, eine Sauna und eine Bücherecke zur Verfügung. Diverse Aktivitäten wie Kajak- und Kanu fahren (gegen Gebühr) oder wandern werden vor Ort angeboten.
Zimmer
Die 40 modern eingerichteten Apartments sind alle mit TV, kostenlosem WLAN, Kühlschrank und einer kleinen Küche ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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