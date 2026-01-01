Beschreibung

Lage Die schöne Anlage befindet sich nur ca. 7 km südlich von Tofino, direkt an den Traumstränden des Pacific Rim Nationalparks.

Angebot Den Gästen stehen ein modernes Fitnesscenter, eine Sauna und eine Bücherecke zur Verfügung. Diverse Aktivitäten wie Kajak- und Kanu fahren (gegen Gebühr) oder wandern werden vor Ort angeboten.