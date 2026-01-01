Long Beach Lodge Resort
Tofino
Beschreibung
Lage
Direkt am Meer, an einem langen Sandstrand, ca. 7 km von Tofino entfernt.
Angebot
Ein Restaurant mit Lounge und schöner Sicht auf das Meer, eine Snackund Kaffeebar, Surfschule, Fitnessbereich, Whirlpool und Sauna.
Zimmer
Die 41 gemütlichen Zimmer und Cottages sind auf mehrere Gebäude verteilt und mit Kühlschrank, Bademänteln, Regenjacken und kostenlosem WIFI ausgestattet. Die Deluxe-Beachfront-Zimmer zusätzlich mit Kamin, Balkon oder Terrasse.
ab CHF 210.– / pro Person
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