Beschreibung

Lage Die Unterkunft liegt direkt an den Klippen, unweit des 2 km langen Privatstrands. Tofino mit diversen Restaurants, Einkaufsund Ausflugsmöglichkeiten befindet sich nur wenige Minuten entfernt.

Angebot Die Lodge verfügt über ein Restaurant mit Bar und einige Naturpfade.