Middle Beach Lodge
Tofino
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft liegt direkt an den Klippen, unweit des 2 km langen Privatstrands. Tofino mit diversen Restaurants, Einkaufsund Ausflugsmöglichkeiten befindet sich nur wenige Minuten entfernt.
Angebot
Die Lodge verfügt über ein Restaurant mit Bar und einige Naturpfade.
Zimmer
Die 64 Einheiten bestehen aus Zimmern, Suiten, Cabins und Baumhäuser, die auf dem Gelände verteilt sind. Diese sind gemütlich und individuell eingerichtet.
ab CHF 124.– / pro Person
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