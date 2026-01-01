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The Wickaninnish Inn

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Tofino

Ein Luxusresort der Spitzenklasse inmitten der wunderschönen Natur und mit einem Restaurant, das mit lokalen Spezialitäten überzeugt.

Beschreibung

Lage
Nur ungefähr 4 km ausserhalb von Tofino an einer Klippe, direkt am schönen Chesterman Beach.
Angebot
Exzellentes Restaurant, Spa, Fitnessbereich, Lesebereich, kleine Kunstgalerie, Leihfahrräder (saisonal) sowie ein Shuttle- Service in und um Tofino. Tierbeobachtungstouren gegen Gebühr buchbar.
Zimmer
75 luxuriös und elegante Zimmer mit Minibar, Kaffee-/Teekocher, Bademänteln, Kamin und Balkon mit Blick auf den Ozean. WIFI kostenlos.
ab CHF 365.– / pro Person

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