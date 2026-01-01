Beschreibung

Lage Nur ungefähr 4 km ausserhalb von Tofino an einer Klippe, direkt am schönen Chesterman Beach.

Angebot Exzellentes Restaurant, Spa, Fitnessbereich, Lesebereich, kleine Kunstgalerie, Leihfahrräder (saisonal) sowie ein Shuttle- Service in und um Tofino. Tierbeobachtungstouren gegen Gebühr buchbar.