Beschreibung

Lage Das besondere Resort liegt an der äussersten Spitze der Halbinsel, in der Nähe von Tofino. Wunderschön eingebettet in die hügelige Fjordlandschaft, ist es nur mit dem Privatflugzeug erreichbar. Eine absolute Perle an der Westküste von Vancouver Island. Das Resort ist im Stil eines afrikanischen Safari-Zeltdorfes gebaut und verfügt über jegliche Annehmlichkeiten.

Angebot Das Feinschmeckerrestaurant lässt keine Wünsche offen und verwöhnt Sie jeden Abend mit köstlichen und abwechslungsreichen Mahlzeiten. Es besteht die Möglichkeit, das Abendessen mit den anderen Gästen im Longhouse einzunehmen, oder Sie geniessen Ihre Privatsphäre in einem der Dinner-Zelte. Die exklusiven Wellnesszelte Runden das fantastische Angebot ab. Zur Enspannung lädt das Spa mit diversen Schönheits- und Wellnessbehandlungen ein.

Zimmer Die 20 Zeltsuiten sind luxuriös eingerichtet und bieten Innen- und Aussenduschen, Bodenheizung sowie einen gemütlichen Sitzplatz. Die geräumigen Zelte sind inmitten des Regenwaldes platziert und verbreiten eine kanadische «Safari-Atmosphäre ». Es gibt in der Lodge kein Handynetz. WIFI Zugang ist vorhanden, es muss jedoch mit Unterbrüchen gerechnet werden.