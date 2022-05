Toronto Reisen

Die grösste Stadt Kanadas ist gleichzeitig Hauptstadt der Provinz Ontario. Nachts spiegeln sich die Lichter der Skyline auf der Oberfläche des Lake Ontario. Alles überragend sticht aber die blinkende Antennenspitze des CN-Tower heraus. Die kugelförmige Aussichtsplattform unmittelbar darunter ist Torontos Top-Sehenswürdigkeit. Einen besseren Blick auf die Stadt und den See findet man nirgends – erst recht nicht beim Dinner. Wussten Sie, dass das 360-Grad-Restaurant im CN-Tower den weltweit höchstgelegenen Weinkeller hat? Etwas gemächlicher, aber nicht minder spektakulär ist der Kensington Market an der Spadina Avenue, das Szeneviertel Torontos. Auf der King Street reiht sich eine coole Bar an das nächste hippe Restaurant. Auf einen ganz anderen Lifestyle treffen Sie in der Graffiti Alley auf der Queen Street. Toronto ist alternativ und erinnert in manchen Vierteln an das Hippie-Flair San Franciscos. Nur anderthalb Autostunden von Toronto entfernt liegt die Grenze zu den Vereinigten Staaten. Dazwischen tosen die berühmten Niagarafälle. Schon von weitem hört man das Donnern unvorstellbarer Wassermassen und sieht dichte Gischt Wolken aufsteigen. Entlang der Wasserfälle hat sich eine Art Vergnügungsstadt mit Spielkasinos, Luxushotels und Jahrmarkt-Atmosphäre entwickelt. Dahinter liegen feine Orte wie Niagara on the Lake, die von Weingütern und Golfplätzen umringt sind. Gerne stellen Ihnen unsere Kanada Spezialisten ein Angebot für einen Hotelaufenthalt in Toronto zusammen.