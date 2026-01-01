Beschreibung

Einleitung Zur Entspannung lädt das preisgekrönte Spa «Cenvaree» mit wohltuenden Anwendungen und traditionellen Thai-Massagen ein, während das moderne Fitness mit neuesten Geräten ausgestattet ist.

Lage Das Hotel liegt zentral in Osaka, nur wenige Schritte von den lebhaften Einkaufsstrassen und Restaurants Nambas entfernt. Die berühmte Dotonbori Strasse mit ihren ikonischen Neonlichtern und erstklassigen Restaurants ist nur wenige Gehminuten entfernt. Der Bahnhof Namba ist in nur etwa 5 Gehminuten erreichbar und bietet eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Der internationale Flughafen Kansai ist mit dem Auto oder dem Zug in etwa 45 Minuten erreichbar.

Angebot Das «Suan Bua» bietet authentische thailändische Küche, während die «Kunsei Kitchen» französische Spezialitäten mit japanischen Akzenten serviert. Die Rooftop Bar «Crudo Deck» lockt mit erstklassigen Cocktails und spektakulärem Stadtblick, während das Steakhouse «WhiskeyNova» perfekt gereiftes Fleisch und edle Whiskeys bereithält. In der stilvollen Lounge «Smoke & Spin» geniessen Gäste Afternoon Tea und erlesene Weine, während die futuristische Bar «Automata» mit innovativen Selbstbedienungs-Cocktails überrascht. Das «Embassy of Crab» verwöhnt mit frischen Meeresfrüchten, und im «Platform 2» gibt es aromatischen Kaffee und süsse Leckereien.