Janu Tokyo
Tokio
Beschreibung
Einleitung
Auf 4'000 m² erstreckt sich einer der grössten Hotel-Wellnessbereiche Tokios, mit einem 340 m² grossen Fitness mit modernster Technogym-Ausrüstung sowie fünf Bewegungsstudios für Yoga, Boxen, Spinning und sogar einen Golfsimulator. Ein 25 m Lap-Pool sowie ein separates, beheiztes Hallenbad laden zum Schwimmen ein, während zwei private Spa-Häuser mit warmen und kalten Plunge-Pools, Ruheräumen sowie Banya und Hammam zur Entspannung einladen. Insgesamt neun Behandlungsräume bieten ein Spa-Menu, das traditionelle japanische mit westlichen Ansätzen verbindet, ergänzt durch Sauna, Dampfbad und traditionelle japanische Bäder. Kulturelle Erlebnisse wie Bonsai oder Kumihimo, die traditionelle japanische Kunst des Seidenflechtens, geben zudem einen Einblick in lokales Handwerk.
Lage
Das Janu Tokyo liegt im Herzen von Azabudai Hills, einem der ambitioniertesten neuen Stadtquartiere Tokios. Rund drei Jahrzehnte dauerten Planung und Bau dieser 81'000 m² grossen Anlage, die Wohnen, Kultur, Natur und Gastronomie miteinander verbindet. Fast ein Drittel der Fläche ist begrünt, mit Gärten und Kunst zwischen den Hochhäusern. Boutiquen von Hermès, Dior und Cartier sowie eine lebendige Kunst- und Gastroszene machen Azabudai Hills zu einer der exklusivsten und zugleich kreativsten Adressen der Stadt.
Die Metro Stationen «Kamiyacho» und «Roppongi Itchome» sind in 5 Gehminuten erreichbar. Auch die belebten Quartiere Roppongi und Toranomon mit ihren Bars, Restaurants und Galerien liegen in unmittelbarer Nähe. Der Flughafen Tokyo Haneda ist 30 Fahrminuten entfernt, der Flughafen Narita 90 Fahrminuten.
Angebot
Acht gastronomische Adressen spannen einen Bogen von italienischer bis japanischer und chinesischer Küche. Herzstück ist das «Janu Mercato» mit italienischen Gerichten aus drei offenen Küchen und Terrasse, während im «Janu Grill» erstklassiges Fleisch und Fisch über offener Flamme brutzeln, begleitet von Blick auf den Tokyo Tower und zwei Weinkellern. Traditionell japanisch geht es im «Sumi» mit Omakase vom Holzkohlegrill sowie im «Iigura» mit Edomae-Sushi zu, während das «Hu Jing» mit seiner Peking-Ente chinesische Raffinesse ins Spiel bringt.
Abgerundet wird das Angebot durch die «Janu Bar» für raffinierte Cocktails, die «Janu Lounge & Garden Terrace» für stilvollen Afternoon Tea und die «Janu Patisserie» für feines Gebäck.
Zimmer
Die 122 Zimmer und Suiten des Luxushotels bestechen durch ein zeitloses, von japanischer Ästhetik inspiriertes Design mit europäischen Akzenten, klare Linien und ein ruhiges, symmetrisches Raumgefühl. Bodentiefe Fenster sorgen für viel Tageslicht und Ausblick auf die Stadt oder die Gärten von Azabudai Hills. Die grosszügigen Bäder sind mit doppelten Waschtischen, Regendusche und freistehender Badewanne ausgestattet. Alle Zimmer und Suiten sind mit Klimaanlage, Fernseher, kostenloser Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe sowie Föhn ausgestattet.
Deluxe (14): 55 m² gross, mit eigenem Balkon sowie integriertem Wohnbereich mit grossem Tagesbett und Schreibtisch.
City (27): 62 m² gross, sonst gleiche Ausstattung wie Deluxe.
Premier (40): 65 m² gross, mit etwas grosszügigerem Balkon, sonst gleiche Ausstattung wie Deluxe.
Deluxe (14): 55 m² gross, mit eigenem Balkon sowie integriertem Wohnbereich mit grossem Tagesbett und Schreibtisch.
City (27): 62 m² gross, sonst gleiche Ausstattung wie Deluxe.
Premier (40): 65 m² gross, mit etwas grosszügigerem Balkon, sonst gleiche Ausstattung wie Deluxe.
ab CHF 513.– / pro Person
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