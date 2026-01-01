Das Janu Tokyo liegt im Herzen von Azabudai Hills, einem der ambitioniertesten neuen Stadtquartiere Tokios. Rund drei Jahrzehnte dauerten Planung und Bau dieser 81'000 m² grossen Anlage, die Wohnen, Kultur, Natur und Gastronomie miteinander verbindet. Fast ein Drittel der Fläche ist begrünt, mit Gärten und Kunst zwischen den Hochhäusern. Boutiquen von Hermès, Dior und Cartier sowie eine lebendige Kunst- und Gastroszene machen Azabudai Hills zu einer der exklusivsten und zugleich kreativsten Adressen der Stadt.

Die Metro Stationen «Kamiyacho» und «Roppongi Itchome» sind in 5 Gehminuten erreichbar. Auch die belebten Quartiere Roppongi und Toranomon mit ihren Bars, Restaurants und Galerien liegen in unmittelbarer Nähe. Der Flughafen Tokyo Haneda ist 30 Fahrminuten entfernt, der Flughafen Narita 90 Fahrminuten.