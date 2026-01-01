Tokyo Hotels: unsere Auswahl
Ferien vom Spezialisten in der Millionenmetropole
Mandarin Oriental
Preis auf Anfrage
Tokio
Das preisgekrönte Spa ist eine luxuriöse Oase der Ruhe und Erholung und bietet zahlreiche entspannende und...
Bulgari Hotel Tokyo
Preis auf Anfrage
Tokio
Ein modernes Fitness mit einladendem Outdoor-Bereich bietet ideale Voraussetzungen für sportliche Aktivitäten. Der 25...
The Capitol Hotel Tokyu
Preis auf Anfrage
Tokio
Moderner Spa mit einem grosszügigem Hallenbad, Jacuzzi sowie einer Sauna. Ein Fitnessstudio mit erstklassigen Geräten...
Park Hotel Tokyo
Preis auf Anfrage
Tokio
Kunstliebhaber kommen im Park Hotel Tokyo voll auf ihre Kosten: Über 400 Kunstwerke sind im gesamten Hotel...
Groove Shinjuku, A Parkroyal Hotel
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Tokio
Das Hotel liegt in einem Unterhaltungskomplex, welcher eine Vielzahl von Attraktionen bietet, darunter ein modernes...
Shiba Park Hotel
Preis auf Anfrage
Tokio
Die Leseecken auf den Etagen laden mit thematischen Büchern zum Verweilen ein, während die zentrale Bibliothek mit...
Shibuya Tokyu REI Hotel
Preis auf Anfrage
Tokio
Direkt vor der Tür finden Sie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafés und Unterhaltungseinrichtungen.
Tokio erleben – zwischen Tradition und Neonlicht
Ob Sie nun Tokio oder Tokyo schreiben – Japans Hauptstadt ist eine Stadt der Kontraste. Zwischen den Leuchtreklamen von Shinjuku und der berühmten Kreuzung von Shibuya liegen stille Tempelviertel, kleine Gassen mit Garküchen und sorgfältig gepflegte Gärten. Im historischen Viertel Asakusa führt die Ladenstrasse Nakamise zum Senso-ji, dem ältesten buddhistischen Tempel der Stadt, während der Meiji-Schrein in einem weitläufigen Waldpark liegt und kaum erahnen lässt, dass ringsum eine Millionenmetropole pulsiert. Wer Mode und Design liebt, flaniert durch Ginza und Harajuku, Technik- und Manga-Fans zieht es nach Akihabara.
Kulinarisch ist Tokio ein Erlebnis für sich: von der dampfenden Ramen-Bar über Sushi bis zum vielgängigen Kaiseki-Menü. Ein Tipp sind die Feinkostabteilungen in den Untergeschossen der grossen Kaufhäuser, die sogenannten Depachika. Dank des dichten Bahnnetzes sind auch Ausflüge einfach zu planen: Die Tempelstadt Kamakura mit ihrem grossen Buddha, die Schreine von Nikko oder die Region Hakone mit Blick auf den Fuji gehören zu den beliebtesten Tageszielen rund um die Hauptstadt.
Reisezeit und Kombinationen für Ihre Tokyo Reise
Als besonders schöne Reisezeiten gelten der Frühling zur Kirschblüte – in Tokio je nach Jahr etwa von Ende März bis Anfang April – und der Herbst mit milden Temperaturen und klarer Luft. Der Sommer ist heiss und schwül, im Juni fällt zudem die Regenzeit; der Winter zeigt sich dafür oft trocken und sonnig. Ausführliche Hinweise zu Klima und Saison finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Japan.
Tokyo lässt sich dank Shinkansen ideal mit weiteren Etappen verbinden – etwa mit der alten Kaiserstadt Kyoto. Gerne bauen unsere Spezialisten Ihre Städtetage in eine massgeschneiderte Japan Reise ein und empfehlen Ihnen das Hotel, das zu Ihren Plänen passt.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Japan-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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