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Tokyo, Japan

Tokyo Hotels: unsere Auswahl

Ferien vom Spezialisten in der Millionenmetropole

Mit über zehn Millionen Einwohnern ist Tokyo nicht nur die Hauptstadt Japans, sondern auch die grösste Metropole des asiatischen Landes. Für seine Besucher hält Tokyo zahlreiche unvergleichliche Sehenswürdigkeiten bereit. Dazu zählt beispielsweise der Skytree. Von dem knapp 450 Meter hohen Fernsehturm haben Sie einen atemberaubenden Ausblick über weite Teile der Stadt. Ein besonderer Blickfang ist der Fujiyama. Der mächtige Vulkan ist Japans höchster Berg und liegt knapp 130 Kilometer südwestlich der Hauptstadt.

In die Geschichte der 1446 als Edo entstandenen Hauptstadt tauchen Sie beispielsweise beim Besuch des Asakusa-Schreins ein. Gewidmet ist der den drei Erbauern des buddhistischen Tempels in direkter Nachbarschaft. Ob mit Bahn oder Flugzeug: Tokyos Infrastruktur ist hervorragend ausgebaut. Mit der Bahn kommen Sie auch ohne Probleme zu Museen, architektonischen Highlights und Szenevierteln der Megacity. Eine beliebte Fotokulisse ist beispielsweise das Metropolitan Government Building. Der Wolkenkratzer bietet ausserdem von oben einen sehenswerten Blick über Tokyo.

Eines der bekanntesten Stadtviertel ist Shibuya. Hier nahm die inzwischen verfilmte Geschichte von Hachiko und seinem Herrchen seinen Anfang. Das Viertel ist bunt und lebensfroh. Des Weiteren ist Tokyo das Zentrum japanischer Museen. Warum eine Reise in der Millionenmetropole darüber hinaus ein atemberaubendes und unvergessliches Erlebnis ist, erfahren Sie im Gespräch mit unseren Tokyo-Spezialisten.

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Tokio erleben – zwischen Tradition und Neonlicht

Ob Sie nun Tokio oder Tokyo schreiben – Japans Hauptstadt ist eine Stadt der Kontraste. Zwischen den Leuchtreklamen von Shinjuku und der berühmten Kreuzung von Shibuya liegen stille Tempelviertel, kleine Gassen mit Garküchen und sorgfältig gepflegte Gärten. Im historischen Viertel Asakusa führt die Ladenstrasse Nakamise zum Senso-ji, dem ältesten buddhistischen Tempel der Stadt, während der Meiji-Schrein in einem weitläufigen Waldpark liegt und kaum erahnen lässt, dass ringsum eine Millionenmetropole pulsiert. Wer Mode und Design liebt, flaniert durch Ginza und Harajuku, Technik- und Manga-Fans zieht es nach Akihabara.

Kulinarisch ist Tokio ein Erlebnis für sich: von der dampfenden Ramen-Bar über Sushi bis zum vielgängigen Kaiseki-Menü. Ein Tipp sind die Feinkostabteilungen in den Untergeschossen der grossen Kaufhäuser, die sogenannten Depachika. Dank des dichten Bahnnetzes sind auch Ausflüge einfach zu planen: Die Tempelstadt Kamakura mit ihrem grossen Buddha, die Schreine von Nikko oder die Region Hakone mit Blick auf den Fuji gehören zu den beliebtesten Tageszielen rund um die Hauptstadt.

Reisezeit und Kombinationen für Ihre Tokyo Reise

Als besonders schöne Reisezeiten gelten der Frühling zur Kirschblüte – in Tokio je nach Jahr etwa von Ende März bis Anfang April – und der Herbst mit milden Temperaturen und klarer Luft. Der Sommer ist heiss und schwül, im Juni fällt zudem die Regenzeit; der Winter zeigt sich dafür oft trocken und sonnig. Ausführliche Hinweise zu Klima und Saison finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Japan.

Tokyo lässt sich dank Shinkansen ideal mit weiteren Etappen verbinden – etwa mit der alten Kaiserstadt Kyoto. Gerne bauen unsere Spezialisten Ihre Städtetage in eine massgeschneiderte Japan Reise ein und empfehlen Ihnen das Hotel, das zu Ihren Plänen passt.

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