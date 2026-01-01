Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Japans

Japans Sehenswürdigkeiten verteilen sich über das ganze Land – vom schneebedeckten Vulkankegel über stille Tempelgärten bis zur Neonmeile mitten in der Grossstadt. Die folgenden Orte stehen auf fast jeder ersten Japan-Reise, und dank des dichten Zugnetzes lassen sie sich gut zu einer durchgehenden Route verbinden.

Fuji – Japans höchster Berg und sein Wahrzeichen. Am nächsten kommen Sie ihm von den Fuji-Seen oder von Hakone aus, wo sich der Kegel bei klarem Wetter im Ashi-See spiegelt.

Fushimi Inari-Taisha, Kyoto – Tausende leuchtend rote Torii ziehen sich als Tunnel den bewaldeten Hang hinauf. Früh am Morgen sind Sie fast allein unterwegs.

Kinkaku-ji, Kyoto – der Goldene Pavillon, dessen mit Blattgold überzogene Obergeschosse sich im Teich davor spiegeln. Eines der meistfotografierten Motive des Landes.

Arashiyama, Kyoto – der Bambushain im Westen der Stadt, dazu der Togetsukyo-Brücke und die Affenberge oberhalb des Flusses.

Senso-ji, Tokyo – der älteste Tempel der Hauptstadt im Viertel Asakusa, erreichbar über die Ladenstrasse Nakamise. Ein starker Kontrast zum nahen modernen Tokyo mit Skytree und Shibuya-Kreuzung.

Itsukushima-Schrein auf Miyajima – das bei Flut im Wasser stehende rote Torii vor der Insel bei Hiroshima gehört zum UNESCO-Welterbe.

Friedenspark und Atombombendom, Hiroshima – Mahnmal und Museum erinnern an den 6. August 1945; der Dom ist als Ruine erhalten geblieben.

Todai-ji und die Hirsche von Nara – in der ersten Hauptstadt Japans steht der Grosse Buddha in einer der grössten Holzhallen der Welt, im Park davor laufen zahme Sikahirsche frei umher. Als Tagesausflug ab Kyoto oder Osaka gut machbar.

Burg Himeji – die besterhaltene Burganlage des Landes, wegen ihres weissen Anstrichs «Reiherburg» genannt, ebenfalls UNESCO-Welterbe.

Shirakawa-go – Bauernhäuser mit steilen Strohdächern in einem abgelegenen Bergtal, besonders eindrücklich im Winter. Der Ausgangspunkt ist Takayama.

Kenroku-en, Kanazawa – einer der drei berühmtesten Landschaftsgärten Japans, angelegt über zwei Jahrhunderte hinweg.

Dotonbori, Osaka – die Neonmeile am Kanal mit ihren überdimensionalen Leuchtreklamen und Garküchen ist der beste Ort, um sich durch Japans Streetfood zu essen.

Schneeaffen von Jigokudani – in Yudanaka baden japanische Makaken im Winter in heissen Quellen, umgeben von Schnee.

Wie viele dieser Orte in Ihre Reise passen, hängt von Route und Reisedauer ab: In zwei Wochen lassen sich die Höhepunkte zwischen Tokyo und Hiroshima gut verbinden. Konkrete Vorschläge finden Sie bei unseren Japan Rundreisen, landschaftliche Ziele abseits der Städte auf unserer Seite zu Natur und Kultur.

Von Kanazawa bis Hiroshima – weitere Höhepunkte für Ihre Städtereise

Tokyo, Kyoto und Osaka bilden das Grundgerüst der meisten Japan-Städtereisen – doch das Land hat weitere Städte zu bieten, die sich hervorragend in Ihre Route einfügen. Jede hat ihren eigenen Charakter: Tokyo überwältigt mit schierer Grösse und Innovationsfreude, Kyoto bewahrt mit seinen Tempeln und Teehäusern das klassische Japan, Osaka gilt als Küche des Landes und als die herzlichste unter den grossen Städten. Dazu kommen zwei Ziele, die auf keiner ausgedehnten Städtereise fehlen sollten: Kanazawa und Hiroshima.

Kanazawa – Samurai-Erbe und Handwerkskunst

Kanazawa am Japanischen Meer blieb im Zweiten Weltkrieg von Zerstörungen weitgehend verschont und hat sich ein ungewöhnlich geschlossenes historisches Stadtbild bewahrt. Der Kenroku-en zählt zu den drei berühmtesten Landschaftsgärten Japans und zeigt sich zu jeder Jahreszeit von einer neuen Seite. In wenigen Gehminuten erreichen Sie das ehemalige Samurai-Viertel Nagamachi mit seinen Lehmmauern und das Geisha-Viertel Higashi Chaya, dessen historische Teehäuser heute Cafés und Werkstätten beherbergen – unter anderem für das Blattgold, für dessen Herstellung die Stadt in ganz Japan berühmt ist. Frisches aus dem Meer probieren Sie am quirligen Omicho-Markt.

Hiroshima – bewegende Geschichte, lebensfrohe Gegenwart

Hiroshima berührt: Der Friedenspark und der als UNESCO-Welterbe geschützte Atombombendom erinnern an die Tragödie von 1945 und machen die Stadt zu einem Ort des Erinnerns. Zugleich erleben Sie hier eine offene, lebensfrohe Grossstadt, deren Spezialität Okonomiyaki Sie unbedingt kosten sollten. Vor der Stadt liegt die Schrein-Insel Miyajima, deren im Wasser stehendes rotes Torii zu den bekanntesten Fotomotiven des Landes gehört. Passende Unterkünfte finden Sie auf unserer Seite zu den Hotels in Hiroshima.

Mit dem Shinkansen von Stadt zu Stadt

Japans Städte lassen sich so bequem kombinieren wie kaum irgendwo sonst: Der Shinkansen verkehrt in dichtem Takt, ist sprichwörtlich pünktlich und bringt Sie direkt von Stadtzentrum zu Stadtzentrum – ohne Flughafenwege und lange Wartezeiten. Als grobe Orientierung für die Planung:

Strecke Fahrzeit (ca.) Tokyo – Kyoto gut 2 Stunden Tokyo – Osaka rund 2½ Stunden Tokyo – Kanazawa rund 3 Stunden Osaka – Hiroshima rund 1½ Stunden

Für viele Routen lohnt sich der Japan Rail Pass – ob sich der Pass für Ihre Strecken rechnet oder Einzeltickets günstiger sind, kalkulieren unsere Spezialisten gerne für Sie. Fertig ausgearbeitete Streckenvorschläge finden Sie bei unseren Japan Rundreisen.

Welche Städte passen zu Ihrer Reise?

Für die erste Reise empfehlen wir die Kombination aus Tokyo und Kyoto – Moderne und Tradition in einem. Wer zwei Wochen oder mehr Zeit mitbringt, ergänzt die Route um Kanazawa, Osaka und Hiroshima und erlebt so die ganze Bandbreite des Landes. Städtereisen sind grundsätzlich das ganze Jahr über möglich; besonders stimmungsvoll sind die Kirschblüte im Frühling und die Laubfärbung im Herbst – mehr dazu unter beste Reisezeit für Japan. Einen Überblick über alle Facetten des Landes gibt Ihnen unsere Japan-Seite.