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Kyoto, Japan

Japan-Gruppenreisen vom Spezialisten

Ins Land der aufgehenden Sonne reisen

Die Besonderheiten der japanischen Kultur lernen Sie am besten bei einer geführten Gruppenreise mit Gleichgesinnten kennen. Geschulte Reiseleiter begleiten Sie auf erprobten Routen zu den Sehenswürdigkeiten des Landes. Während der Mahlzeiten sowie bei gemeinsamen Besichtigungen und Ausflügen erhalten Sie reichlich Gelegenheit, sich über die vielfältigen neuen Eindrücke auszutauschen und Ihre Kenntnisse zu vertiefen. Auch wenn Sie lieber allein reisen stehen Ihnen unsere erfahrenen Japan Spezialisten für eine kompetente Reiseberatung zur Verfügung. Wir stellen gerne individuelle Japan Rundreisen zusammen oder finden im gemeinsamen Gespräch Ihre passgenaue Gruppenreise.

Icon map10 Tage
Gruppenreise «Best of Japan»
ab CHF 2660.– / pro Person
ab Tokio bis Kyoto
Highlights: Unterschiedliche Gesichter Tokios, Eindrückliche Aussicht vom Sky Tree, Mystisches Kamakura, Übernachtung...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map17 Tage
Gruppenreise «Im Reich der Sonnengöttin»
ab CHF 7750.– / pro Person
ab Kyoto bis Tokio
Highlights: Kyotos Unesco Weltkulturerbe, Nara, Wiege der japanischen Kultur, Tempelübernachtung in Koyasan,...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte

Japan Ryokans

Ruhige Ferientage in den traditionellen Unterkünften geniessen

Metropolen Japan

Die pulsierenden Grossstädte Japans erleben

Natur und Kultur

Kulturelle Highlights und wunderschöne Landschaften in Japan

Reiseinformationen

Mit unseren Länderinformationen und Reisetipps werden Ihre Japan Reisen unvergesslich

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Japan-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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