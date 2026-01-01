Die Besonderheiten der japanischen Kultur lernen Sie am besten bei einer geführten Gruppenreise mit Gleichgesinnten kennen. Geschulte Reiseleiter begleiten Sie auf erprobten Routen zu den Sehenswürdigkeiten des Landes. Während der Mahlzeiten sowie bei gemeinsamen Besichtigungen und Ausflügen erhalten Sie reichlich Gelegenheit, sich über die vielfältigen neuen Eindrücke auszutauschen und Ihre Kenntnisse zu vertiefen. Auch wenn Sie lieber allein reisen stehen Ihnen unsere erfahrenen Japan Spezialisten für eine kompetente Reiseberatung zur Verfügung. Wir stellen gerne individuelle Japan Rundreisen zusammen oder finden im gemeinsamen Gespräch Ihre passgenaue Gruppenreise.