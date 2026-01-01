Japan-Gruppenreisen vom Spezialisten
Ins Land der aufgehenden Sonne reisen
Gruppenreise «Best of Japan»
ab CHF 2660.– / pro Person
ab Tokio bis Kyoto
Highlights: Unterschiedliche Gesichter Tokios, Eindrückliche Aussicht vom Sky Tree, Mystisches Kamakura, Übernachtung...
10 Tage / 9 Nächte
Gruppenreise «Im Reich der Sonnengöttin»
ab CHF 7750.– / pro Person
ab Kyoto bis Tokio
Highlights: Kyotos Unesco Weltkulturerbe, Nara, Wiege der japanischen Kultur, Tempelübernachtung in Koyasan,...
17 Tage / 16 Nächte
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Japan-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen