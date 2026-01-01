Die Koyo-Front: Wie der Herbst durch Japan wandert

Was im Frühling die Kirschblütenfront ist, ist im Herbst die Koyo-Front – nur in umgekehrter Richtung. Die Herbstfärbung beginnt ab Oktober auf Hokkaido und in den Höhenlagen des nördlichen Honshu und wandert von dort langsam nach Süden. Nikko und die Japanischen Alpen stehen meist zwischen Mitte Oktober und Mitte November in voller Farbe, während Kyoto und die tiefer gelegenen Regionen ihren Höhepunkt erst im November bis Anfang Dezember erreichen.

Diese Staffelung ist ein Geschenk für die Reiseplanung: Wer von Norden nach Süden reist, kann der Färbung über Wochen folgen. Wie sich die Jahreszeiten in den einzelnen Regionen unterscheiden, zeigt unsere Übersicht zur besten Reisezeit für Japan.

Die schönsten Orte für die Herbstfärbung

Unbestrittener Star des japanischen Herbstes ist Kyoto: In den Tempelgärten der alten Kaiserstadt leuchten die Ahornbäume vor Pagoden, Teichen und Moosgärten – am schönsten am frühen Morgen, bevor die Besucherströme eintreffen. Nikko verbindet prunkvolle Schreine mit Bergseen und Wasserfällen in herbstlichem Farbenmeer. In den Japanischen Alpen färben sich die Hänge über traditionellen Bergdörfern, besonders stimmungsvoll rund um Takayama. Und auf der Insel Miyajima spazieren Sie durch ein ganzes Tal voller Ahornbäume, während das berühmte rote Torii im Meer steht.

Mildes und stabiles Reisewetter

Der Herbst gilt nicht nur wegen der Farben als ideale Reisezeit: Nach dem Abklingen der Taifun-Saison stellt sich in weiten Teilen Japans stabiles, trockenes Wetter mit klarer Luft und angenehmen Temperaturen ein. Das sind perfekte Bedingungen für Städtebesuche, Tempelbesichtigungen und Wanderungen – und die Chancen auf freie Sicht auf den Fuji stehen im Herbst besonders gut. Die Abende werden frisch, tagsüber reicht oft eine leichte Jacke; mit dem Zwiebelprinzip sind Sie für alle Lagen gerüstet.

Früh planen: Ryokans zur Koyo-Zeit

Der Herbst ist neben der Kirschblüte die beliebteste Reisezeit der Japanerinnen und Japaner selbst. Die begehrtesten Ryokans – traditionelle Gasthäuser mit heissen Quellen – sind an den schönsten Färbungswochenenden deshalb oft Monate im Voraus ausgebucht, besonders in Kyoto, in den Bergregionen und an bekannten Onsen-Orten. Wer im eigenen Bad mit Blick auf rot gefärbte Hänge entspannen möchte, sollte seine Herbstreise entsprechend früh buchen. Wir kennen die Häuser persönlich und wissen, wo sich das frühe Reservieren besonders lohnt.

Herbstfärbung und Städte kombinieren

Koyo ist kein reines Naturerlebnis: Auch in den Metropolen färben sich Parkanlagen und Ginkgo-Alleen goldgelb. Eine Herbstreise lässt sich darum ideal mit Städten kombinieren – etwa mit einigen Tagen in Tokio zum Auftakt und einem Aufenthalt in Kyoto zum Höhepunkt der Färbung. Dazwischen liegen Nikko, die Japanischen Alpen oder die Seto-Inlandsee mit Miyajima – Bausteine, die sich flexibel zu Ihrer Route zusammensetzen lassen.

Ihre Herbstreise mit Knecht Reisen

Ob geführte Tour zur besten Färbungszeit oder individuelle Route entlang der Koyo-Front: Unsere Japan-Rundreisen lassen sich ganz auf den Herbst zuschneiden. Unsere Japan-Spezialistinnen und -Spezialisten beraten Sie persönlich, stimmen Reiseroute und Reisedaten auf die Färbung ab und sichern Ihnen frühzeitig die passenden Unterkünfte – vom Stadthotel bis zum Ryokan mit Onsen. So erleben Sie den japanischen Herbst dort, wo er am schönsten ist.