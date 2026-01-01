Natur & Kultur – unsere Spezialisten helfen
Japanische Flora und Fauna
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Japans vielfältiges Angebot
Dem Himmel so nah
In majestätischer Ruhe thront der Fuji über dem Land. Der heilige Berg spielt eine wichtige Rolle in der japanischen Kultur. Im Sommer unternehmen viele Japaner das Abenteuer, den Fuji zu besteigen. Seine einzigartige Schönheit erschliesst sich Ihnen aber fast noch besser aus der Ferne. Von der Chureito-Pagode oder vom Yamanaka-See aus haben Sie einen wunderbaren Blick auf den Vulkan. Beim Besuch der Kegon-Fälle bei Nikko verbinden Sie ein einzigartiges Naturerlebnis mit einem unvergesslichen Kulturgenuss, denn die kleine Stadt ist reich an bedeutenden Sehenswürdigkeiten.
Reif für die Insel
Auf Ihrer Rundreise durch Japan lernen Sie eine handverlesene Auswahl der vielfältigen Highlights des Landes kennen. Die Schrein-Insel Miyajima ist ein heiliger Ort und gilt als eine der schönsten Landschaften Japans. Die Blumeninsel Nokonoshima liegt nur unweit vom japanischen Festland der Hauptinsel Honshu entfernt. Nachdem Sie alle Sehenswürdigkeiten Fukuokas besucht haben, lohnt sich ein Tagesausflug auf das idyllische Eiland. Zahllose prachtvoll blühende Pflanzen verwandeln Nokonoshima im Frühling, Sommer und Herbst in ein einziges buntes Blütenmeer.
Natur und Kultur während Ihrer Japan Ferien geniessen
Das Land der aufgehenden Sonne ist stolz auf seine uralten Traditionen. Aufgrund der langen Isolation von der Aussenwelt hat sich im Inselreich Japan eine ganz spezielle Kultur entwickelt. Tokyo und Osaka zeichnen sich durch einen hypermodernen westlichen Lifestyle aus, hier erleben Sie, was übermorgen bei uns Trend wird. Im UNESCO Weltkulturerbe Shirakawa-go mit seinen historischen Dörfern dagegen scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Ein weiteres bedeutendes Ziel auf Japan Reisen ist Nara, die alte Hauptstadt. Eine der Attraktionen sind die zutraulichen, frei in der Stadt umherstreunenden heiligen Nara Hirsche.
Tempel, Onsen und Gärten – Japan mit allen Sinnen erleben
Kaum ein Land verwebt Natur und Kultur so eng wie Japan: Tempel liegen in Wäldern, Gärten bilden ganze Landschaften im Kleinen ab, und selbst das Baden ist Teil der Kultur. Hier lesen Sie, welche Erlebnisse auf einer Japan Reise nicht fehlen sollten.
Tempel und Schreine – das spirituelle Erbe
Buddhistische Tempel und shintoistische Schreine prägen das Land bis heute. In Kyoto reihen sich die Höhepunkte aneinander: der Goldene Pavillon Kinkaku-ji, der berühmte Steingarten des Ryoan-ji und der Fushimi-Inari-Schrein, dessen tausende zinnoberrote Torii sich in langen Tunneln den Berg hinaufziehen. In Nara erwartet Sie im Todai-ji-Tempel eine der grössten Buddha-Statuen Japans. Wer tiefer eintauchen möchte, übernachtet auf dem Klosterberg Koya-san in einem Tempel, probiert die vegetarische Klosterküche und wohnt am frühen Morgen der Andacht der Mönche bei.
Onsen – baden wie die Japaner
Japan ist Vulkanland, und seine unzähligen heissen Quellen sind ein Stück Alltagskultur. Ein Bad im Onsen entspannt nach einem Reisetag wie nichts anderes – am schönsten im Rotenburo, dem Aussenbad, wenn ringsum die Berge aufragen. Ein paar Regeln gehören dazu: Vor dem Bad wird gründlich gewaschen, gebadet wird ohne Badekleidung, und im Wasser gilt Ruhe. Am stilvollsten erleben Sie die Badekultur in einem traditionellen Ryokan mit eigenem Thermalbad, etwa in Hakone am Fusse des Fuji oder in der Bäderstadt Beppu auf Kyushu.
Gärten – Meisterwerke auf kleinem Raum
Japanische Gärten sind komponierte Landschaften: Wandelgärten wie der Kenroku-en in Kanazawa inszenieren mit Teichen, Brücken und Teehäusern zu jeder Jahreszeit neue Bilder, während Zen-Gärten die Natur auf Kies, Stein und Moos reduzieren und zur stillen Betrachtung einladen. Besonders eindrücklich zeigen sich die Gärten zur Kirschblüte im Frühling und zur Laubfärbung im Herbst – wann welche Region am schönsten ist, lesen Sie unter beste Reisezeit für Japan.
Zu Fuss durch Japan
Japan ist ein grossartiges Wanderland. Auf den alten Pilgerwegen des Kumano Kodo auf der Halbinsel Kii, die zum UNESCO-Welterbe zählen, wandern Sie durch Zedernwälder von Schrein zu Schrein. Auf dem historischen Nakasendo-Handelsweg zwischen den Postorten Magome und Tsumago fühlen Sie sich in die Edo-Zeit zurückversetzt, und in den Japanischen Alpen warten alpine Panoramen. Das Schöne daran: Am Ende vieler Etappen locken ein Onsen und ein gutes Abendessen – Wandern und Kultur verbinden sich in Japan ganz von selbst.
Kleine Etikette für unterwegs
Mit wenigen Grundregeln bewegen Sie sich sicher durch den japanischen Alltag: In Tempeln, Ryokans und Privathäusern werden die Schuhe ausgezogen, begrüsst wird mit einer leichten Verbeugung, Trinkgeld ist unüblich, und in Zügen telefoniert man nicht. Stecken Sie Ihre Stäbchen ausserdem nie senkrecht in den Reis – die Geste erinnert an ein Totenritual. Keine Sorge: Als Gast dürfen Sie auf viel Nachsicht zählen. Praktische Hinweise für die Vorbereitung finden Sie in unseren Japan-Reiseinformationen, das urbane Kontrastprogramm dazu in Japans Städten.
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