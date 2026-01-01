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Nagasaki, Japan

Nagasaki Hotels: unsere Auswahl

Passende Unterkünfte im japanischen Süden

Auf der drittgrößten japanischen Insel Kyushu in der gleichnamigen Präfektur erleben Sie die Stadt Nagasaki City von Ihrer schönsten Seite in Ihren Ferien. Lernen Sie die nagasakischen Leute und deren Kultur kennen. Stark von der Geschichte geprägt, überzeugt Nagasaki mit modernster Architektur. Typisch für diese Stadt sind die perfekt gepflegten Blumenbeete und Blumengärten, welche perfekte Ruheplätze sind während Ihren Ferien in Nagasaki, in der doch urbanen Umgebung mit der etwa gleichen Bevölkerungsanzahl wie die Stadt Zürich.

Schön verweilen können Sie im künstlich aufgeschütteten Nagasaki, Viertel „Dejima“ in hippen Cafés und Restaurants, wo Sie auch den europäisch und niederländischen Einfluss erkennen werden. Wenn Sie etwas von der Geschichte von Nagasaki und dem prägendsten Geschichtsmoment auf die Spuren gehen möchten, dann lohnt sich ein Besuch im Friedenspark und im Nagasaki Atomic Bomb Museum, wo dieses schicksalhafte Ereignis dokumentiert wird.

Lassen Sie sich beraten für das passende Hotel

Eine Ferienberatung bei Knecht Reisen sorgt für einen reibungslosen Ablauf nach Ihren Wünschen und Vorstellungen, so dass Sie Ihre Ferien in Nagasaki geniessen können. Wir legen Wert auf qualitative Hotels in Nagasaki, welche von unseren Reisespezialisten sowie Partnern auf Qualität und hohen Servicelevel geprüft werden. Wir organisieren auch Ihren Flug, der Sie zuerst über Tokio nach Nagasaki bringen wird.

Rundreisen nach Nagasaki

Während Ihrem Trip durch Japan nach Nagasaki, werden Sie sehr viele Orte wie Fukuoka, Kumamoto, Sasebo oder aber auch die kleine Insel Hashima Gunkanjima entdecken. Fahren Sie gemütlich von Tokyo über Osaka nach Nagasaki mit dem schnellsten Zug namens Shinkansen. Dabei bieten wir verschiedene über Japan verteilte Rundreisen mit einem Zwischenstopp in Nagasaki an.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Nagasaki: Hafenstadt zwischen Hügeln und Meer

Nagasaki liegt im Westen der Insel Kyushu, eingebettet in eine langgezogene Bucht, deren dicht bebaute Hänge bis an die Wasserlinie reichen. Kaum eine japanische Stadt ist so stark von der Begegnung mit der Welt geprägt: Über Jahrhunderte war der Hafen Japans einziges Fenster nach Europa und China, was sich bis heute in Kirchen, der Chinatown und dem einstigen Handelsposten Dejima ablesen lässt. Nostalgische Strassenbahnen verbinden die Viertel, und vom Hausberg Inasa öffnet sich abends einer der schönsten Stadtblicke des Landes.

Wer Japan abseits der grossen Besucherströme von Tokyo und Kyoto erleben möchte, findet hier eine Stadt mit eigenem Rhythmus und viel Geschichte.

Beste Reisezeit und Anbindung

Angenehm sind vor allem Frühling und Herbst mit milden Temperaturen und klarer Sicht; der Hochsommer ist heiss und feucht, im Juni und Juli fällt während der Regenzeit am meisten Niederschlag. Nagasaki ist per Bahn gut angebunden: Ab Fukuoka erreichen Sie die Stadt in weniger als zwei Stunden, womit sie sich als Etappe einer Kyushu-Route oder als Abstecher von der klassischen Achse Tokyo–Osaka anbietet. Lohnende Ausflüge führen in die Vulkan- und Onsen-Region Unzen oder per Boot zu den vorgelagerten Inseln.

Auf unseren Japan-Rundreisen zeigt sich, wie gut sich Nagasaki in eine Route einfügt – unsere Japan-Spezialisten planen die Etappen gemeinsam mit Ihnen.

Häufige Fragen zu Nagasaki

Frühling und Herbst sind die angenehmsten Jahreszeiten: mild, mehrheitlich trocken und mit klarer Sicht – etwa vom Hausberg Inasa. Im Juni und Juli fällt während der Regenzeit am meisten Niederschlag, der Hochsommer ist heiss und schwül. Der Winter bleibt vergleichsweise mild.

Am einfachsten reisen Sie per Bahn an: Ab Fukuoka erreichen Sie Nagasaki in weniger als zwei Stunden. Ab Tokyo bietet sich alternativ ein Inlandflug an. Damit lässt sich die Stadt gut als Etappe einer Kyushu-Route oder als Abstecher von der klassischen Achse Tokyo–Osaka einplanen – etwa im Rahmen unserer Japan-Rundreisen.

Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählen der Friedenspark mit dem Atomic Bomb Museum, der einstige Handelsposten Dejima, die Chinatown sowie der abendliche Blick vom Berg Inasa über die beleuchtete Bucht. Für die Highlights genügen ein bis zwei Tage; wer mehr Zeit hat, verbindet den Besuch mit einem Ausflug in die Vulkan- und Onsen-Region Unzen.

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