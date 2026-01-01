Auf der drittgrößten japanischen Insel Kyushu in der gleichnamigen Präfektur erleben Sie die Stadt Nagasaki City von Ihrer schönsten Seite in Ihren Ferien. Lernen Sie die nagasakischen Leute und deren Kultur kennen. Stark von der Geschichte geprägt, überzeugt Nagasaki mit modernster Architektur. Typisch für diese Stadt sind die perfekt gepflegten Blumenbeete und Blumengärten, welche perfekte Ruheplätze sind während Ihren Ferien in Nagasaki, in der doch urbanen Umgebung mit der etwa gleichen Bevölkerungsanzahl wie die Stadt Zürich.

Schön verweilen können Sie im künstlich aufgeschütteten Nagasaki, Viertel „Dejima“ in hippen Cafés und Restaurants, wo Sie auch den europäisch und niederländischen Einfluss erkennen werden. Wenn Sie etwas von der Geschichte von Nagasaki und dem prägendsten Geschichtsmoment auf die Spuren gehen möchten, dann lohnt sich ein Besuch im Friedenspark und im Nagasaki Atomic Bomb Museum, wo dieses schicksalhafte Ereignis dokumentiert wird.

Lassen Sie sich beraten für das passende Hotel

Eine Ferienberatung bei Knecht Reisen sorgt für einen reibungslosen Ablauf nach Ihren Wünschen und Vorstellungen, so dass Sie Ihre Ferien in Nagasaki geniessen können. Wir legen Wert auf qualitative Hotels in Nagasaki, welche von unseren Reisespezialisten sowie Partnern auf Qualität und hohen Servicelevel geprüft werden. Wir organisieren auch Ihren Flug, der Sie zuerst über Tokio nach Nagasaki bringen wird.

Rundreisen nach Nagasaki

Während Ihrem Trip durch Japan nach Nagasaki, werden Sie sehr viele Orte wie Fukuoka, Kumamoto, Sasebo oder aber auch die kleine Insel Hashima Gunkanjima entdecken. Fahren Sie gemütlich von Tokyo über Osaka nach Nagasaki mit dem schnellsten Zug namens Shinkansen. Dabei bieten wir verschiedene über Japan verteilte Rundreisen mit einem Zwischenstopp in Nagasaki an.