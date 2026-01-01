Nagasaki Hotels: unsere Auswahl
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Nagasaki: Hafenstadt zwischen Hügeln und Meer
Nagasaki liegt im Westen der Insel Kyushu, eingebettet in eine langgezogene Bucht, deren dicht bebaute Hänge bis an die Wasserlinie reichen. Kaum eine japanische Stadt ist so stark von der Begegnung mit der Welt geprägt: Über Jahrhunderte war der Hafen Japans einziges Fenster nach Europa und China, was sich bis heute in Kirchen, der Chinatown und dem einstigen Handelsposten Dejima ablesen lässt. Nostalgische Strassenbahnen verbinden die Viertel, und vom Hausberg Inasa öffnet sich abends einer der schönsten Stadtblicke des Landes.
Wer Japan abseits der grossen Besucherströme von Tokyo und Kyoto erleben möchte, findet hier eine Stadt mit eigenem Rhythmus und viel Geschichte.
Beste Reisezeit und Anbindung
Angenehm sind vor allem Frühling und Herbst mit milden Temperaturen und klarer Sicht; der Hochsommer ist heiss und feucht, im Juni und Juli fällt während der Regenzeit am meisten Niederschlag. Nagasaki ist per Bahn gut angebunden: Ab Fukuoka erreichen Sie die Stadt in weniger als zwei Stunden, womit sie sich als Etappe einer Kyushu-Route oder als Abstecher von der klassischen Achse Tokyo–Osaka anbietet. Lohnende Ausflüge führen in die Vulkan- und Onsen-Region Unzen oder per Boot zu den vorgelagerten Inseln.
Auf unseren Japan-Rundreisen zeigt sich, wie gut sich Nagasaki in eine Route einfügt – unsere Japan-Spezialisten planen die Etappen gemeinsam mit Ihnen.
Häufige Fragen zu Nagasaki
Frühling und Herbst sind die angenehmsten Jahreszeiten: mild, mehrheitlich trocken und mit klarer Sicht – etwa vom Hausberg Inasa. Im Juni und Juli fällt während der Regenzeit am meisten Niederschlag, der Hochsommer ist heiss und schwül. Der Winter bleibt vergleichsweise mild.
Am einfachsten reisen Sie per Bahn an: Ab Fukuoka erreichen Sie Nagasaki in weniger als zwei Stunden. Ab Tokyo bietet sich alternativ ein Inlandflug an. Damit lässt sich die Stadt gut als Etappe einer Kyushu-Route oder als Abstecher von der klassischen Achse Tokyo–Osaka einplanen – etwa im Rahmen unserer Japan-Rundreisen.
Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählen der Friedenspark mit dem Atomic Bomb Museum, der einstige Handelsposten Dejima, die Chinatown sowie der abendliche Blick vom Berg Inasa über die beleuchtete Bucht. Für die Highlights genügen ein bis zwei Tage; wer mehr Zeit hat, verbindet den Besuch mit einem Ausflug in die Vulkan- und Onsen-Region Unzen.
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