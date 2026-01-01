Kyoto Hotels und Unterkünfte
Ferien im kulturellen Zentrum von Japan
Lage und Rolle im Reiseverlauf
Kyoto liegt in der Region Kansai auf der Hauptinsel Honshu und ist per Shinkansen direkt mit Tokio verbunden. Aus der Schweiz reisen Sie in der Regel über die Flughäfen bei Osaka oder über Tokio an, mit anschliessender Weiterfahrt per Bahn. In den meisten Japan-Reiserouten bildet Kyoto den kulturellen Schwerpunkt – planen Sie mehrere Übernachtungen ein, denn Orte wie der Fushimi-Inari-Schrein mit seinen roten Torii-Toren, der Tempel Kiyomizu-dera, das Geisha-Viertel Gion oder der Bambuswald von Arashiyama lassen sich kaum an einem einzigen Tag erschliessen.
Hotel oder Ryokan?
Für die Wahl der Unterkunft lohnt sich ein Blick auf Lage und Stil. Hotels rund um den Bahnhof Kyoto sind praktisch für Ausflüge in die Umgebung, während Unterkünfte in den historischen Vierteln wie Higashiyama oder Gion Abendspaziergänge durch die alten Gassen erlauben. Wer die traditionelle Seite Japans erleben möchte, übernachtet in einem Ryokan: einem japanischen Gasthaus mit Tatami-Zimmern, Futon-Betten und meist mehrgängigem Kaiseki-Abendessen. Viele Gäste kombinieren ein Stadthotel mit einigen Nächten im Ryokan oder in einem umgebauten Machiya-Stadthaus.
Beste Reisezeit für Kyoto
Frühling und Herbst gelten als die gefragtesten Reisezeiten. Die Kirschblüte fällt in Kyoto meist auf Ende März bis Anfang April, die Herbstfärbung der Ahornwälder erreicht ihren Höhepunkt üblicherweise im November. In beiden Perioden sind Unterkünfte stark ausgelastet – eine frühzeitige Buchung ist ratsam. Der Sommer ist heiss und schwül, bietet mit dem Gion Matsuri im Juli aber eines der bekanntesten Feste Japans. Der Winter ist kühl und deutlich ruhiger; die Tempelanlagen zeigen sich dann ohne grossen Andrang.
Was sich mit Kyoto kombinieren lässt
Kyoto liegt verkehrsgünstig für Abstecher und Weiterreisen in der Region Kansai und darüber hinaus:
- Nara – klassischer Tagesausflug mit dem Grossen Buddha im Todai-ji und den freilaufenden Hirschen im Nara-Park
- Osaka – lebhafte Grossstadt mit ausgeprägter Esskultur, als Kontrast zum historischen Kyoto
- Hiroshima und die Schrein-Insel Miyajima – per Shinkansen erreichbar, oft die nächste Etappe einer Rundreise
- Kanazawa – Handwerkstradition, Altstadtviertel und der Landschaftsgarten Kenroku-en
- Koyasan – Übernachtung in einer buddhistischen Tempelherberge als besinnlicher Abschluss
Ob als Etappe einer Rundreise oder als Standort für mehrere Tage: Unsere Spezialisten stimmen Reiseroute, Unterkunftswahl und Reisezeit auf Ihre Vorstellungen ab.
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