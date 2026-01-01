Japan Ferien vom Spezialisten

Ryokan oder westliches Hotel – was passt zu Ihnen?

Die Wahl der Unterkunft prägt eine Japan-Reise wie kaum eine zweite Entscheidung. In einem traditionellen Ryokan schlafen Sie auf Futons auf Tatami-Böden, tragen den bereitgelegten Yukata und geniessen am Abend ein mehrgängiges Kaiseki-Menü – oft gehört auch ein hauseigenes Onsen-Bad dazu. Westliche Hotels punkten dafür mit Betten, eigenem Badezimmer und flexiblen Essenszeiten. Die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick:

Ryokan Westliches Hotel Schlafen Futon auf Tatami Bett Essen meist Halbpension mit Kaiseki-Menü Frühstück, Restaurants nach Wahl Baden oft Gemeinschafts- oder Onsen-Bad eigenes Badezimmer Erlebnis japanische Gastlichkeit und Ruhe internationale Standards, zentrale Lage

Unser Rat: Kombinieren Sie beides. In den Grossstädten wohnen Sie praktisch und zentral im Hotel, dazwischen gönnen Sie sich ein bis zwei Ryokan-Nächte in einem Onsen-Ort oder in einer historischen Kleinstadt – so erleben Sie auf einer Japan Rundreise beide Welten. Gut zu wissen: Japanische Hotelzimmer sind generell kompakter geschnitten als europäische; dafür stimmen Sauberkeit und Service bis ins Detail.

Lage-Tipps für die wichtigsten Städte

In Tokyo wohnen Sie ideal an der Yamanote-Ringlinie: in Shinjuku oder Shibuya mit ihrem riesigen Angebot an Restaurants und Geschäften – oder rund um den Hauptbahnhof und Ginza, wenn Sie mit dem Shinkansen weiterreisen. In Kyoto sind die Innenstadt um Kawaramachi und das Umfeld des Bahnhofs die praktischsten Ausgangspunkte; wer Atmosphäre sucht, wählt ein Haus nahe dem Geisha-Viertel Gion.

In Osaka bündeln sich Verkehr, Gastronomie und Nachtleben in Umeda und Namba. Und in kleineren Orten wie Takayama lohnt es sich, in Gehdistanz zur Altstadt zu übernachten – so gehören Ihnen die historischen Gassen am frühen Morgen fast allein.

Praktisch unterwegs: Gepäck vorausschicken

Ein Tipp aus der Praxis: Wer mehrere Unterkünfte kombiniert, muss den Koffer nicht selbst durch Bahnhöfe tragen. In Japan ist es üblich, das Gepäck per Kurierdienst von Hotel zu Hotel vorauszuschicken – zuverlässig, erschwinglich und von den Rezeptionen routiniert organisiert. So reisen Sie im Zug nur mit leichtem Tagesgepäck und geniessen die Etappe, statt Koffer zu schleppen. Unsere Spezialisten erklären Ihnen gerne, wie der Service funktioniert und auf welchen Etappen er sich besonders bewährt.

Früh buchen lohnt sich

Zur Kirschblüte im Frühling und zur Laubfärbung im Herbst sind die besten Häuser oft viele Monate im Voraus ausgebucht – unsere Übersicht zur besten Reisezeit für Japan hilft bei der Terminwahl. Unsere Spezialisten kennen viele Häuser aus eigener Anschauung, wissen, wo sich der Blick auf Burg, Garten oder Skyline wirklich lohnt, und reservieren für jede Etappe Ihrer Japan Ferien die passende Unterkunft.