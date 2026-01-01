Japan Ferien vom Spezialisten
Für jedes Budget die passende Unterkunft
Einzigartige Hotels in einem wunderschönen Land
Verrückte Erfindungen kommen zumeist aus Japan. Besonders bei den Fernsehshows gibt es in diesem Land kaum Grenzen. Extravaganz spiegelt sich allerdings auch bei den Hotels nieder. In Tokyo finden Sie ein Hello Kitty Hotel. Hier werden sich in erster Linie die Damen sehr wohl fühlen. Das Godzilla-Themen-Hotel ist schon eher etwas für die Männer. Der imposante Kopf im Eingangsbereich kann schon für einen Schrecken sorgen. In den Kapselhotels dürfen Sie nicht an Platzangst leiden. Wenn Sie an solchen Japan Hotels Interesse haben, sind wir der ideale Ansprechpartner.
Moderne und Tradition liegen in Japan eng zusammen
Modern ist in Japan nur eine Seite. Die Japaner legen dennoch grossen Wert auf ihre Tradition. Bekannt aus einigen Filmen ist das Park Hyatt in Tokyo. Hier residierte bereits der Hollywoodstar Bill Murray. Einen etwas anderen Blick von der Stadt bietet Ihnen Japans Ryokans. Hier finden Sie eine gehobene Ausstattung vor. Am Boden finden Sie Tatami-Matten und Sie werden selbst rasch feststellen, dass es sich hier ganz wunderbar schlafen lässt. Wer Japan Unterkünfte sucht, der wird eine umfangreiche Auswahl vorfinden.
Hotels in Japan entdecken
Reisen nach Japan könnten abwechslungsreicher kaum sein. Ob nun für Backpacker oder für Feriengäste, die Wert auf Luxus legen, im gesamten Land gibt es eine riesige Auswahl an Hotels und Schlafmöglichkeiten. Geniessen Sie Ihre Reise durch Japan in einem der vielen einzigartigen, komfortablen und luxuriösen Hotels. Sollten Sie weitere Fragen zu den bevorstehenden Ferien in Japan haben oder Hilfe bei der Reisevorbereitung benötigen, können Sie sich gerne und jederzeit an uns wenden.
Ryokan oder westliches Hotel – was passt zu Ihnen?
Die Wahl der Unterkunft prägt eine Japan-Reise wie kaum eine zweite Entscheidung. In einem traditionellen Ryokan schlafen Sie auf Futons auf Tatami-Böden, tragen den bereitgelegten Yukata und geniessen am Abend ein mehrgängiges Kaiseki-Menü – oft gehört auch ein hauseigenes Onsen-Bad dazu. Westliche Hotels punkten dafür mit Betten, eigenem Badezimmer und flexiblen Essenszeiten. Die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick:
|Ryokan
|Westliches Hotel
|Schlafen
|Futon auf Tatami
|Bett
|Essen
|meist Halbpension mit Kaiseki-Menü
|Frühstück, Restaurants nach Wahl
|Baden
|oft Gemeinschafts- oder Onsen-Bad
|eigenes Badezimmer
|Erlebnis
|japanische Gastlichkeit und Ruhe
|internationale Standards, zentrale Lage
Unser Rat: Kombinieren Sie beides. In den Grossstädten wohnen Sie praktisch und zentral im Hotel, dazwischen gönnen Sie sich ein bis zwei Ryokan-Nächte in einem Onsen-Ort oder in einer historischen Kleinstadt – so erleben Sie auf einer Japan Rundreise beide Welten. Gut zu wissen: Japanische Hotelzimmer sind generell kompakter geschnitten als europäische; dafür stimmen Sauberkeit und Service bis ins Detail.
Lage-Tipps für die wichtigsten Städte
In Tokyo wohnen Sie ideal an der Yamanote-Ringlinie: in Shinjuku oder Shibuya mit ihrem riesigen Angebot an Restaurants und Geschäften – oder rund um den Hauptbahnhof und Ginza, wenn Sie mit dem Shinkansen weiterreisen. In Kyoto sind die Innenstadt um Kawaramachi und das Umfeld des Bahnhofs die praktischsten Ausgangspunkte; wer Atmosphäre sucht, wählt ein Haus nahe dem Geisha-Viertel Gion.
In Osaka bündeln sich Verkehr, Gastronomie und Nachtleben in Umeda und Namba. Und in kleineren Orten wie Takayama lohnt es sich, in Gehdistanz zur Altstadt zu übernachten – so gehören Ihnen die historischen Gassen am frühen Morgen fast allein.
Praktisch unterwegs: Gepäck vorausschicken
Ein Tipp aus der Praxis: Wer mehrere Unterkünfte kombiniert, muss den Koffer nicht selbst durch Bahnhöfe tragen. In Japan ist es üblich, das Gepäck per Kurierdienst von Hotel zu Hotel vorauszuschicken – zuverlässig, erschwinglich und von den Rezeptionen routiniert organisiert. So reisen Sie im Zug nur mit leichtem Tagesgepäck und geniessen die Etappe, statt Koffer zu schleppen. Unsere Spezialisten erklären Ihnen gerne, wie der Service funktioniert und auf welchen Etappen er sich besonders bewährt.
Früh buchen lohnt sich
Zur Kirschblüte im Frühling und zur Laubfärbung im Herbst sind die besten Häuser oft viele Monate im Voraus ausgebucht – unsere Übersicht zur besten Reisezeit für Japan hilft bei der Terminwahl. Unsere Spezialisten kennen viele Häuser aus eigener Anschauung, wissen, wo sich der Blick auf Burg, Garten oder Skyline wirklich lohnt, und reservieren für jede Etappe Ihrer Japan Ferien die passende Unterkunft.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Japan-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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