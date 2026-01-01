Schneeaffen im Jigokudani-Park: Japans berühmtestes Winterbild

Ein Waldweg führt durch hohe Zedern hinauf ins dampfende Tal von Jigokudani, dem «Höllental». Hier baden Japanmakaken mit sichtlichem Genuss in einer heissen Quelle – im Winter mit schneebedecktem Fell, ein Anblick, der Fotografinnen und Fotografen aus aller Welt anzieht. Der Park ist das ganze Jahr über zugänglich, am eindrücklichsten ist der Besuch jedoch von Dezember bis März, wenn Schnee die Szenerie in das berühmte Postkartenmotiv verwandelt.

Der Spaziergang zum Park dauert rund eine halbe Stunde und ist bereits Teil des Erlebnisses – festes Schuhwerk vorausgesetzt. Wer Japan abseits der Städte sucht, findet hier einen der schönsten Orte für Natur und Kultur im Land.

Shibu Onsen: neun Badehäuser und Gassen wie aus einer anderen Zeit

Nur wenige Minuten von Yudanaka entfernt schmiegt sich Shibu Onsen an den Hang – ein Onsen-Dorf mit gepflästerten Gassen, traditionsreichen Holzhäusern und neun öffentlichen Badehäusern. Wer im Ort übernachtet, erhält den Schlüssel dazu und zieht am Abend im Yukata und auf klappernden Holzsandalen von Bad zu Bad, während Laternen die Gassen erleuchten. Diese gelebte Badekultur macht den Reiz der Region aus: kein Museum, sondern Alltag seit Generationen. Eine Nacht im traditionellen Gasthaus mit Kaiseki-Menü und eigenem Thermalbad gehört zu den schönsten Erlebnissen einer Japan-Reise – mehr dazu auf unserer Seite über Ryokans.

Jahreszeiten: Winterzauber, frisches Grün und Herbstfarben

Der Winter ist die klassische Reisezeit: verschneite Dächer, dampfende Quellen, badende Affen. Doch Yudanaka lohnt sich das ganze Jahr. Im Frühling blühen die Obstgärten des Umlands, wenig später leuchtet das junge Grün der Wälder – eine stille Ergänzung zur Kirschblüte in den Städten. Im Oktober und November färben sich die Hänge der umliegenden Hochebenen in warme Rot- und Goldtöne, ideal für Reisen im japanischen Herbst. Welche Saison zu Ihren Plänen passt, zeigt unsere Übersicht zur besten Reisezeit.

Der ideale Zwischenstopp zwischen Tokyo und den japanischen Alpen

Yudanaka liegt verkehrsgünstig: Mit dem Shinkansen erreichen Sie Nagano von Tokyo aus in rund eineinhalb Stunden, anschliessend bringt Sie die nostalgische Lokalbahn in etwa einer Stunde direkt nach Yudanaka. Damit fügt sich der Ort perfekt in eine Route ein, die von Tokyo über Nagano in die Bergwelt führt und via Matsumoto nach Takayama weitergeht. Unterwegs lohnt ein Halt beim Tempel Zenko-ji in Nagano oder im Kastanienstädtchen Obuse. Viele unserer Japan-Rundreisen lassen sich so legen, dass zwei Nächte in den Bergen für Entschleunigung zwischen den Grossstädten sorgen.

Übernachten in Yudanaka und Shibu: unsere handverlesene Auswahl

Ob traditionsreiches Badehaus-Ryokan mit eigenem Rotenburo unter freiem Himmel oder komfortables Haus mit westlichen Betten: Unten auf dieser Seite finden Sie unsere handverlesene Auswahl an Unterkünften in Yudanaka und Shibu Onsen. Unsere Japan-Spezialistinnen und -Spezialisten kennen die Häuser persönlich und wissen, welches Bad, welches Zimmer und welches Abendessen zu Ihnen passt. Gerne kombinieren wir Ihren Aufenthalt mit weiteren Etappen – Antworten auf praktische Fragen von Bahnpässen bis Gepäcktransport finden Sie in unseren Japan-Reiseinformationen, einen Gesamtüberblick gibt unsere Japan-Seite.