Yudanaka & Shibu Onsen – Schneeaffen und Badehauskultur
Heisse Quellen, Schneeaffen und Ryokan-Kultur in den Bergen Naganos
Schneeaffen im Jigokudani-Park: Japans berühmtestes Winterbild
Ein Waldweg führt durch hohe Zedern hinauf ins dampfende Tal von Jigokudani, dem «Höllental». Hier baden Japanmakaken mit sichtlichem Genuss in einer heissen Quelle – im Winter mit schneebedecktem Fell, ein Anblick, der Fotografinnen und Fotografen aus aller Welt anzieht. Der Park ist das ganze Jahr über zugänglich, am eindrücklichsten ist der Besuch jedoch von Dezember bis März, wenn Schnee die Szenerie in das berühmte Postkartenmotiv verwandelt.
Der Spaziergang zum Park dauert rund eine halbe Stunde und ist bereits Teil des Erlebnisses – festes Schuhwerk vorausgesetzt. Wer Japan abseits der Städte sucht, findet hier einen der schönsten Orte für Natur und Kultur im Land.
Shibu Onsen: neun Badehäuser und Gassen wie aus einer anderen Zeit
Nur wenige Minuten von Yudanaka entfernt schmiegt sich Shibu Onsen an den Hang – ein Onsen-Dorf mit gepflästerten Gassen, traditionsreichen Holzhäusern und neun öffentlichen Badehäusern. Wer im Ort übernachtet, erhält den Schlüssel dazu und zieht am Abend im Yukata und auf klappernden Holzsandalen von Bad zu Bad, während Laternen die Gassen erleuchten. Diese gelebte Badekultur macht den Reiz der Region aus: kein Museum, sondern Alltag seit Generationen. Eine Nacht im traditionellen Gasthaus mit Kaiseki-Menü und eigenem Thermalbad gehört zu den schönsten Erlebnissen einer Japan-Reise – mehr dazu auf unserer Seite über Ryokans.
Jahreszeiten: Winterzauber, frisches Grün und Herbstfarben
Der Winter ist die klassische Reisezeit: verschneite Dächer, dampfende Quellen, badende Affen. Doch Yudanaka lohnt sich das ganze Jahr. Im Frühling blühen die Obstgärten des Umlands, wenig später leuchtet das junge Grün der Wälder – eine stille Ergänzung zur Kirschblüte in den Städten. Im Oktober und November färben sich die Hänge der umliegenden Hochebenen in warme Rot- und Goldtöne, ideal für Reisen im japanischen Herbst. Welche Saison zu Ihren Plänen passt, zeigt unsere Übersicht zur besten Reisezeit.
Der ideale Zwischenstopp zwischen Tokyo und den japanischen Alpen
Yudanaka liegt verkehrsgünstig: Mit dem Shinkansen erreichen Sie Nagano von Tokyo aus in rund eineinhalb Stunden, anschliessend bringt Sie die nostalgische Lokalbahn in etwa einer Stunde direkt nach Yudanaka. Damit fügt sich der Ort perfekt in eine Route ein, die von Tokyo über Nagano in die Bergwelt führt und via Matsumoto nach Takayama weitergeht. Unterwegs lohnt ein Halt beim Tempel Zenko-ji in Nagano oder im Kastanienstädtchen Obuse. Viele unserer Japan-Rundreisen lassen sich so legen, dass zwei Nächte in den Bergen für Entschleunigung zwischen den Grossstädten sorgen.
Übernachten in Yudanaka und Shibu: unsere handverlesene Auswahl
Ob traditionsreiches Badehaus-Ryokan mit eigenem Rotenburo unter freiem Himmel oder komfortables Haus mit westlichen Betten: Unten auf dieser Seite finden Sie unsere handverlesene Auswahl an Unterkünften in Yudanaka und Shibu Onsen. Unsere Japan-Spezialistinnen und -Spezialisten kennen die Häuser persönlich und wissen, welches Bad, welches Zimmer und welches Abendessen zu Ihnen passt. Gerne kombinieren wir Ihren Aufenthalt mit weiteren Etappen – Antworten auf praktische Fragen von Bahnpässen bis Gepäcktransport finden Sie in unseren Japan-Reiseinformationen, einen Gesamtüberblick gibt unsere Japan-Seite.
Ryokan Biyuyonado
Preis auf Anfrage
Yudanaka
Das Ryokan verfügt über mehrere natürliche Thermalbäder, darunter öffentliche Bäder mit Jacuzzi-Funktion. Für ein...
Die Japanmakaken halten sich das ganze Jahr über im Jigokudani-Park auf. Am zuverlässigsten und stimmungsvollsten baden sie in den kalten Monaten von Dezember bis März, wenn Schnee das Tal bedeckt. Wer früh am Morgen kommt, erlebt den Park zudem deutlich ruhiger.
Mit dem Shinkansen fahren Sie von Tokyo in rund eineinhalb Stunden nach Nagano, von dort bringt Sie die Lokalbahn in etwa einer Stunde nach Yudanaka. Die Strecke lässt sich bequem als Etappe in eine Rundreise einbauen. Für das grosse Gepäck empfiehlt sich der in Japan bewährte Gepäcktransport von Hotel zu Hotel.
Yudanaka ist der etwas grössere Ort mit dem Bahnhof und einer breiteren Auswahl an Unterkünften. Das benachbarte Shibu Onsen ist kleiner und ursprünglicher: enge, gepflästerte Gassen und neun historische Badehäuser, die Übernachtungsgästen offenstehen. Beide liegen nur wenige Minuten auseinander und eignen sich gleichermassen als Basis für den Besuch der Schneeaffen.
Von Nagano aus ist der Park zwar als Tagesausflug machbar, doch damit entginge Ihnen das Beste. Erst mit einer Übernachtung im Ryokan erleben Sie den abendlichen Badehaus-Bummel im Yukata und stehen am Morgen vor den Tagesgästen im Park. Wir empfehlen deshalb mindestens eine, besser zwei Nächte in der Region.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Japan-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Takayama Hotels und Unterkünfte
- Tokyo Hotels: unsere Auswahl
- Okinawa
- Hakone: Onsen, Fuji-Blick und Kunst am Ashi-See
- Kinosaki Onsen: Japans vielleicht schönstes Bad…
- Niseko Ferien
- Yakushima
- Beppu Hotels: unsere Auswahl
- Hotels für Fukuoka Reisen vom Spezialisten
- Hiroshima Hotels im Überblick
- Kyoto Hotels und Unterkünfte
- Nagasaki Hotels: unsere Auswahl