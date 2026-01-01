Beschreibung

Einleitung Das Hoshinoya Fuji bietet eine breite Auswahl an Aktivitäten, von geführten Waldspaziergängen über entspannte Kanufahrten bis hin zu Outdoor Yoga mit Blick auf den majestätischen Fuji.

Lage Das Resort liegt am ruhigen Nordufer des Kawaguchi Sees, rund 15 Fahrminuten von Fujikawaguchiko entfernt. Die abgeschiedene Lage inmitten des Waldes sorgt für eine erholsame Atmosphäre, während sich gleichzeitig beliebte Sehenswürdigkeiten der Region leicht erreichen lassen.

Angebot Im hauseigenen Restaurant werden feine Gerichte serviert, die den Charme des Campings mit erstklassiger Kulinarik verbinden. In der «Cloud Kitchen» können Gäste mittags frische Pizza und abends geräucherte Spezialitäten geniessen. Das «Library Café» lädt zum entspannten Verweilen ein und in der «Takibi Bar» können Gäste den Abend am knisternden Feuer ausklingen lassen und bei einem Glas Whisky die Ruhe der Natur geniessen.