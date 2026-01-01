Hoshinoya Fuji
Hakone
Beschreibung
Einleitung
Das Hoshinoya Fuji bietet eine breite Auswahl an Aktivitäten, von geführten Waldspaziergängen über entspannte Kanufahrten bis hin zu Outdoor Yoga mit Blick auf den majestätischen Fuji.
Lage
Das Resort liegt am ruhigen Nordufer des Kawaguchi Sees, rund 15 Fahrminuten von Fujikawaguchiko entfernt. Die abgeschiedene Lage inmitten des Waldes sorgt für eine erholsame Atmosphäre, während sich gleichzeitig beliebte Sehenswürdigkeiten der Region leicht erreichen lassen.
Angebot
Im hauseigenen Restaurant werden feine Gerichte serviert, die den Charme des Campings mit erstklassiger Kulinarik verbinden. In der «Cloud Kitchen» können Gäste mittags frische Pizza und abends geräucherte Spezialitäten geniessen. Das «Library Café» lädt zum entspannten Verweilen ein und in der «Takibi Bar» können Gäste den Abend am knisternden Feuer ausklingen lassen und bei einem Glas Whisky die Ruhe der Natur geniessen.
Zimmer
Die 40 stilvollen Zimmer sind so konzipiert, dass sie nahtlos in die umliegende Natur übergehen und einen unvergleichlichen Blick auf den Fuji und den Kawaguchi See bieten. Jedes Zimmer verfügt über eine grosszügige Terrasse, ein Badezimmer mit separater Badewanne und Regendusche und ist ausgestattet Klimaanlage, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe sowie Föhn.
T Cabin: 40 m² gross.
D Cabin Deck Chair: 39 m², etwas bessere Sicht und mit Liegestühlen ausgestattet.
D Cabin Terrace Sofa: 39 m², etwas bessere Sicht und mit Sofa ausgestattet.
S Cabin: 40 m², mit gemütlichem Kamin ausgestattet.
T Cabin: 40 m² gross.
D Cabin Deck Chair: 39 m², etwas bessere Sicht und mit Liegestühlen ausgestattet.
D Cabin Terrace Sofa: 39 m², etwas bessere Sicht und mit Sofa ausgestattet.
S Cabin: 40 m², mit gemütlichem Kamin ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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