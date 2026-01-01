Knecht Reisegruppe Gütesiegel
japan Reisen Gütesiegel
japanreisen
Nanzointempel, Fukuoka, Japan

Hotels für Fukuoka Reisen vom Spezialisten

Die magische Stadt in Japan

Tauchen Sie ein in das magische Fukuoka, ein Ort, der mit seiner pulsierenden Lebensart, seiner reichen Kultur und seinen atemberaubenden Sehenswürdigkeiten verzaubert. Sind Sie auf der Suche nach einer unvergleichbaren Reiseerfahrung? Dann sollte Ihre Reise nach Fukuoka ganz oben auf Ihrer Liste stehen. Diese hinreissende Stadt ist ein Kaleidoskop aus zeitgenössischer Architektur, historischen Tempeln und erstklassigen Hotels, eingebettet in warme Gastfreundschaft, kulinarische Köstlichkeiten und eine vielfältige Shoppinglandschaft, die Reisende aus aller Welt anlockt.

Ihr Aufenthalt in einem Hotel in Fukuoka verspricht Komfort und Luxus in seiner reinsten Form. Beginnen Sie hier Ihr Abenteuer und erkunden Sie mühelos alle bedeutenden Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ob eine Tagesreise zu den historischen Juwelen der Stadt oder ein entspannter Tag in einem der zahlreichen Parks – Fukuoka eröffnet jedem Einzigartiges.

Fukuoka präsentiert sich nicht nur als ideales Ziel für Liebhaber von Kultur und Geschichte, sondern entpuppt sich auch als ein Paradies für Feinschmecker und Shoppingbegeisterte. Entdecken Sie die besten Reisetipps, sichern Sie sich Ihr Traumhotel und setzen Sie heute noch die Segel für Ihre unvergessliche Reise nach Fukuoka! Lassen Sie sich von der Schönheit und der lebendigen Dynamik dieser Stadt betören und geniessen Sie eine einzigartige Zeit in Fukuoka.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Japan Ryokans

Ruhige Ferientage in den traditionellen Unterkünften geniessen

Metropolen Japan

Die pulsierenden Grossstädte Japans erleben

Natur und Kultur

Kulturelle Highlights und wunderschöne Landschaften in Japan

Reiseinformationen

Mit unseren Länderinformationen und Reisetipps werden Ihre Japan Reisen unvergesslich

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Japan-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren