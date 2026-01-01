Shibuya Tokyu REI Hotel
Tokio
Beschreibung
Einleitung
Direkt vor der Tür finden Sie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafés und Unterhaltungseinrichtungen.
Lage
Das Hotel liegt nur wenige Schritte von der Shibuya Station entfernt, einem der zentralsten Verkehrsknotenpunkte Tokios, von wo aus Sie schnell und einfach zu vielen berühmten Sehenswürdigkeiten gelangen. In unmittelbarer Nähe befinden sich das «Shibuya 109» Einkaufszentrum, das Kulturzentrum Bunkamura und der Yoyogi Park. Der Flughafen Haneda ist in etwa 20 Minuten mit dem Auto zu erreichen, während die Fahrt zum Narita Flughafen rund eine Stunde dauert.
Angebot
Das «Hush Hush» serviert japanische und westliche Gerichte, die als Mittag- und Abendessen angeboten werden. Das Café im Hotel bietet den Gästen eine Auswahl an Snacks und Getränken.
Zimmer
Die 225 kompakten Zimmer erstrecken sich über die Etagen 4 bis 13 und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher sowie Föhn.
Standard: 14-16 m² gross.
Superior: 14 m² grosse, renovierte Zimmer.
Deluxe: 32 m² grosse Zimmer mit Sitzbereich, auf den Etagen 12 und 13 gelegen.
Standard: 14-16 m² gross.
Superior: 14 m² grosse, renovierte Zimmer.
Deluxe: 32 m² grosse Zimmer mit Sitzbereich, auf den Etagen 12 und 13 gelegen.
Preis auf Anfrage
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