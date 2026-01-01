Das Hotel liegt nur wenige Schritte von der Shibuya Station entfernt, einem der zentralsten Verkehrsknotenpunkte Tokios, von wo aus Sie schnell und einfach zu vielen berühmten Sehenswürdigkeiten gelangen. In unmittelbarer Nähe befinden sich das «Shibuya 109» Einkaufszentrum, das Kulturzentrum Bunkamura und der Yoyogi Park. Der Flughafen Haneda ist in etwa 20 Minuten mit dem Auto zu erreichen, während die Fahrt zum Narita Flughafen rund eine Stunde dauert.