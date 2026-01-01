Beppu Hotels: unsere Auswahl
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Beppu – Japans Hauptstadt der heissen Quellen
Beppu liegt an der Ostküste von Kyushu, der südlichsten der grossen japanischen Hauptinseln, eingebettet zwischen der Bucht von Beppu und bewaldeten Vulkanhängen. Kaum ein anderer Ort Japans ist so eng mit dem Thermalbaden verbunden: Aus unzähligen Quellen steigt heisser Dampf auf, legt sich über die Dächer und verleiht der Stadt ihre unverwechselbare Kulisse. Wer japanische Badekultur in ihrer ganzen Vielfalt erleben möchte, ist hier am richtigen Ort.
Berühmt sind die «Höllen von Beppu», die Jigoku: brodelnde, teils leuchtend blau oder rostrot gefärbte Quellen, die nicht zum Baden, sondern zum Staunen gedacht sind. Gebadet wird dafür fast überall sonst – in klassischen Thermalbädern ebenso wie in Sandbädern, bei denen Sie im natürlich erwärmten Sand eingegraben werden, oder in Dampf- und Schlammbädern. Auch kulinarisch spielt die Erdwärme die Hauptrolle: Beim Jigoku-Mushi werden Gemüse, Eier und Meeresfrüchte schonend im Thermaldampf gegart – ein einfaches, ehrliches Vergnügen, das es so nur hier gibt.
Übernachten in Beppu: Ryokan, Onsen und Meerblick
Am intensivsten erleben Sie die Badekultur von Beppu in einem Ryokan: Zimmer mit Tatami-Matten und Futons, ein mehrgängiges Abendessen mit regionalen Zutaten und hauseigene Onsen-Bäder, die oft bis spät in die Nacht zur Verfügung stehen. Viele Häuser bieten zudem private Bäder an – ideal für Paare oder für Gäste, die das Thermalbaden lieber für sich geniessen. Daneben finden Sie in Beppu auch komfortable Hotels westlichen Stils, teils mit Blick über die Bucht.
Beppu eignet sich für Kulturreisende, die auf ihrer Japan-Reise die Onsen-Tradition kennenlernen möchten, ebenso wie für Geniesser, die nach den Städteetappen in Tokio oder Kyoto einen Gang zurückschalten wollen. Besonders schön lässt sich der Aufenthalt mit einer Reise über Kyushu verbinden, wo heisse Quellen, Vulkanlandschaften und ursprüngliche Dörfer nahe beieinanderliegen. Eine Übersicht unserer Unterkünfte im ganzen Land finden Sie unter Japan Hotels, passende Routen unter Japan Rundreisen.
Beste Reisezeit und Ausflüge rund um Beppu
Beppu lässt sich grundsätzlich das ganze Jahr über besuchen. Als besonders angenehm gelten der Frühling zur Kirschblüte und der Herbst, wenn sich die Wälder rund um die Stadt färben und das Klima mild und stabil ist. Der Sommer kann heiss und feucht ausfallen – dafür ist das Bad in der heissen Quelle in der kühleren Jahreszeit ein umso grösseres Vergnügen. Wenn der Dampf in die klare Luft aufsteigt, zeigt sich Beppu von seiner stimmungsvollsten Seite.
Auch die Umgebung lohnt einen Abstecher: Das elegante Thermalstädtchen Yufuin im Hinterland ist für seine Galerien, Boutiquen und Handwerksläden bekannt, und vom Hausberg Tsurumi überblicken Sie bei klarer Sicht die gesamte Bucht. Unsere Japan-Spezialisten bauen Beppu gerne als Etappe in Ihre individuelle Reise ein und beraten Sie zu Route, Reisezeit und Unterkunft – Inspiration finden Sie auf unserer Japan-Seite.
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