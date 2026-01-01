Beppu – Japans Hauptstadt der heissen Quellen

Beppu liegt an der Ostküste von Kyushu, der südlichsten der grossen japanischen Hauptinseln, eingebettet zwischen der Bucht von Beppu und bewaldeten Vulkanhängen. Kaum ein anderer Ort Japans ist so eng mit dem Thermalbaden verbunden: Aus unzähligen Quellen steigt heisser Dampf auf, legt sich über die Dächer und verleiht der Stadt ihre unverwechselbare Kulisse. Wer japanische Badekultur in ihrer ganzen Vielfalt erleben möchte, ist hier am richtigen Ort.

Berühmt sind die «Höllen von Beppu», die Jigoku: brodelnde, teils leuchtend blau oder rostrot gefärbte Quellen, die nicht zum Baden, sondern zum Staunen gedacht sind. Gebadet wird dafür fast überall sonst – in klassischen Thermalbädern ebenso wie in Sandbädern, bei denen Sie im natürlich erwärmten Sand eingegraben werden, oder in Dampf- und Schlammbädern. Auch kulinarisch spielt die Erdwärme die Hauptrolle: Beim Jigoku-Mushi werden Gemüse, Eier und Meeresfrüchte schonend im Thermaldampf gegart – ein einfaches, ehrliches Vergnügen, das es so nur hier gibt.