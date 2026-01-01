In Japan ist das Händeschütteln nicht üblich, zur Begrüssung und Verabschiedung verbeugt man sich, wodurch die Tiefe der Verbeugung den Grad der Wertschätzung ausdrückt. Wenn Sie eine Wohnung betreten, gehört es zur Höflichkeit, dass Sie die Strassenschuhe ausziehen und in die Slipper, die Ihnen angeboten werden, schlüpfen. Wenn Sie jemandem etwas überreichen, sollten Sie das immer mit beiden Händen tun und auch auf diese Art etwas in Empfang nehmen.