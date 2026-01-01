Japan Reisetipps – von Ihrem Spezialisten
Japan Reisen vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Eines der Vergnügen einer Reise nach Japan ist es, die ausgezeichnete Küche vor Ort und im Original zu geniessen. Auch wenn Sie die Speisekarte nicht lesen können oder nicht wissen, wie eine bestimmte Speise heisst: In vielen Restaurants stehen Plastikmodelle der verschiedenen Gerichte im Fenster, was die Auswahl einfach macht. Trinkgeld zu geben ist in Japan unüblich.
In Japan ist das Händeschütteln nicht üblich, zur Begrüssung und Verabschiedung verbeugt man sich, wodurch die Tiefe der Verbeugung den Grad der Wertschätzung ausdrückt. Wenn Sie eine Wohnung betreten, gehört es zur Höflichkeit, dass Sie die Strassenschuhe ausziehen und in die Slipper, die Ihnen angeboten werden, schlüpfen. Wenn Sie jemandem etwas überreichen, sollten Sie das immer mit beiden Händen tun und auch auf diese Art etwas in Empfang nehmen.
Die beste Reisezeit für Japan ist im Frühling (März, April, Mai) und Herbst (Oktober, November) - da zeigt sich die japanische Natur von ihrer schönsten Seite. Der japanische Sommer ist sehr heiss und schwül, was von vielen Reisenden als etwas unangenehm empfunden wird. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Die traditionelle japanische Religion ist der Shintoismus, in dem sich alles um zahlreiche Gottheiten, Naturkräfte und die Ahnenverehrung dreht. Die shintoistischen Zeremonien spielen im täglichen Leben, beispielsweise bei der Hochzeit, eine wichtige Rolle. Trotzdem bekennen sich die meisten Japaner zum Buddhismus, von dem es verschiedene Richtungen gibt. Seit dem 16. Jahrhundert spielt das Christentum eine gewisse Rolle, nimmt aber eher eine Randstellung ein.
Das japanische Schriftsystem ist eines der kompliziertesten der Welt. Es besteht tatsächlich aus vier verschiedenen Systemen, Romaji – die lateinische Schrift – mit eingeschlossen. In den grösseren Städten können Sie sich anhand der in lateinischen Buchstaben beschrifteten Schilder gut orientieren. Ausserdem sprechen viele, vor allem jüngere Japaner mehr oder weniger gut Englisch und sind ausgesprochen hilfsbereit. Mit einem Lächeln und einem freundlichen „Sumimasen“ („Entschuldigen Sie bitte“) kommen Sie immer und überall gut durch das Land.
Die japanische Währung ist der Yen. Es gibt Münzen von 1 bis 500 Yen und Banknoten von 1.000 bis 10.000 Yen. Zum Zeitpunkt der Recherche (Juni 2020) entsprachen 1000 Yen 8,8 Schweizer Franken. Die gängigen Kreditkarten werden fast überall akzeptiert, trotzdem empfiehlt es sich, immer Bargeld dabei zu haben.
Ein Direktflug von Zürich nach Tokio dauert rund zwölf bis dreizehn Stunden. Mit einer Umsteigeverbindung über ein europäisches oder asiatisches Drehkreuz verlängert sich die Reisezeit entsprechend. Planen Sie nach der Ankunft einen ruhigen ersten Tag ein – so verkraften Sie die Zeitverschiebung besser und starten erholt in Ihre Japan-Reise.
Schweizer Staatsangehörige können für touristische Aufenthalte bis zu 90 Tagen ohne Visum nach Japan einreisen. Ihr Reisepass muss für die gesamte Aufenthaltsdauer gültig sein. Da sich Einreisebestimmungen ändern können, empfehlen wir, die aktuellen Vorgaben vor der Abreise zu prüfen – unsere Japan-Spezialisten unterstützen Sie dabei gerne.
Japan ist der Schweiz während der europäischen Winterzeit acht Stunden voraus, während der Sommerzeit sieben Stunden. Eine eigene Sommerzeit kennt Japan nicht. Der Flug Richtung Osten ist für die innere Uhr meist anspruchsvoller – gönnen Sie sich deshalb zu Beginn der Reise etwas Ruhe und Tageslicht, dann pendelt sich der Rhythmus rasch ein.
Japan verfügt über eines der dichtesten und pünktlichsten Bahnnetze der Welt. Mit dem Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszug erreichen Sie die wichtigsten Städte bequem und schnell; für ausländische Gäste gibt es spezielle Bahnpässe. Wer lieber einer durchdachten Route folgt, findet in unseren Japan-Rundreisen passende Vorschläge – individuell anpassbar durch unsere Spezialisten.
Zur Kirschblüte im Frühling und zur Herbstlaubfärbung im Oktober und November ist die Nachfrage besonders gross – Unterkünfte in beliebten Regionen sind dann früh ausgebucht. Für diese Zeiträume empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus, idealerweise sechs bis neun Monate. Ausserhalb der Hauptsaison sind Sie bei der Planung deutlich flexibler.
Wann reisen? Die beste Reisezeit im Detail
Sie möchten genauer wissen, welche Monate sich für Ihre Japan Reise eignen? Auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Japan finden Sie eine Klimatabelle im Jahresverlauf, Empfehlungen nach Aktivität – von der Rundreise zur Kirschblüte bis zum Ryokan-Winter – sowie Antworten auf die häufigsten Fragen zu Regenzeit und Nebensaison.
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