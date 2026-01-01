Beschreibung

Einleitung Für Erfrischung und Entspannung sorgt der Indoor Swimmingpool. Der Jacuzzi und das entspannende Dampfbad ergänzen das Wellnessangebot perfekt und laden zum Verweilen ein. Zudem gibt es ein modernes Fitness.

Lage Dank der direkten Anbindung an den Hauptbahnhof sind alle Sehenswürdigkeiten Kyotos bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Zudem ist der Hotelkomplex in ein Einkaufszentrum integriert, das vielfältige Shopping Möglichkeiten bietet.

Angebot Das Hotel bietet mit seinen 10 Restaurants eine grosse kulinarische Auswahl. Im edlen französischen Gourmetrestaurant «La Fleur» geniessen Gäste erlesene Menüs in eleganter Atmosphäre. Das Restaurant «Ukihashi» verwöhnt mit exquisiten Kaiseki-Menüs und saisonalen Spezialitäten der japanischen Küche. Teppanyaki-Liebhaber kommen im «Gozanbo» auf ihre Kosten. Zusätzlich stehen Gästen ein Buffet Restaurant, ein japanisches und chinesisches Restaurant sowie die Lobby Lounge zur Auswahl. Abgerundet wird das kulinarische Angebot durch die stilvolle Bar «Orbite».