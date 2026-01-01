Hotel Granvia Kyoto
Kyoto
Beschreibung
Einleitung
Für Erfrischung und Entspannung sorgt der Indoor Swimmingpool. Der Jacuzzi und das entspannende Dampfbad ergänzen das Wellnessangebot perfekt und laden zum Verweilen ein. Zudem gibt es ein modernes Fitness.
Lage
Dank der direkten Anbindung an den Hauptbahnhof sind alle Sehenswürdigkeiten Kyotos bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Zudem ist der Hotelkomplex in ein Einkaufszentrum integriert, das vielfältige Shopping Möglichkeiten bietet.
Angebot
Das Hotel bietet mit seinen 10 Restaurants eine grosse kulinarische Auswahl. Im edlen französischen Gourmetrestaurant «La Fleur» geniessen Gäste erlesene Menüs in eleganter Atmosphäre. Das Restaurant «Ukihashi» verwöhnt mit exquisiten Kaiseki-Menüs und saisonalen Spezialitäten der japanischen Küche. Teppanyaki-Liebhaber kommen im «Gozanbo» auf ihre Kosten. Zusätzlich stehen Gästen ein Buffet Restaurant, ein japanisches und chinesisches Restaurant sowie die Lobby Lounge zur Auswahl. Abgerundet wird das kulinarische Angebot durch die stilvolle Bar «Orbite».
Zimmer
Die 537 elegant gestalteten Zimmern und Suiten verteilen sich auf die Etagen 7 bis 15 und bieten eine ruhige Oase trotz der zentralen Lage. Die oberen beiden Etagen, bekannt als Granvia Floors, bieten exklusiven Zugang zur «Granvia Lounge» im 15. Stock. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, einen Kaffee-/Teekocher, einen Safe sowie einen Föhn.
Standard: 24-30 m² mit Stadtblick.
Superior: 26-34 m² gross und höher gelegen.
Granvia Deluxe: 26-34 m² gross, in den oberen Etagen gelegen, mit Zugang zur Granvia Lounge.
Standard: 24-30 m² mit Stadtblick.
Superior: 26-34 m² gross und höher gelegen.
Granvia Deluxe: 26-34 m² gross, in den oberen Etagen gelegen, mit Zugang zur Granvia Lounge.
Preis auf Anfrage
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