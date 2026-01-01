Inselwelt zwischen Ostchinesischem Meer und Pazifik

Die Präfektur Okinawa umfasst eine langgezogene Inselkette, die sich vom Süden Japans in Richtung Taiwan erstreckt – auf der einen Seite das Ostchinesische Meer, auf der anderen der offene Pazifik. Zentrum ist die Hauptinsel mit der Hafenstadt Naha, dazu kommen Dutzende kleinerer Inseln wie die Kerama-Inseln, Miyakojima oder die Yaeyama-Gruppe um Ishigaki. Jede Insel hat ihren eigenen Charakter: lebendige Küstenorte und komfortable Resorts auf der Hauptinsel, stille Buchten und dörfliche Gelassenheit auf den kleineren Eilanden.

Subtropisches Klima und lange Badesaison

Okinawa liegt deutlich südlicher als das japanische Festland und geniesst ein subtropisches Klima. Die Badesaison dauert ungefähr von April bis in den November hinein, das Meer bleibt über viele Monate angenehm warm. Im Frühsommer bringt die Regenzeit kurze, kräftige Schauer, im Spätsommer können Taifune durchziehen – wer flexibel ist, weicht auf Frühling oder Herbst aus, wenn das Wetter besonders stabil ist. Einen Überblick über die klimatischen Unterschiede im Land gibt unsere Seite zur besten Reisezeit für Japan.

Strände, Schnorcheln und Tauchen

Die Inseln sind von intakten Korallenriffen umgeben, das Wasser ist glasklar und schimmert in Türkis- und Smaragdtönen. Schnorchler beobachten oft schon wenige Meter vom Strand entfernt bunte Rifffische, mit etwas Glück auch Meeresschildkröten; Taucher schätzen die Steilwände und Höhlen rund um die Kerama-Inseln und die Yaeyama-Gruppe. Viele Resorts bieten Ausrüstung und geführte Ausflüge direkt ab Hotelstrand an – ideal auch für Einsteiger, die das Riff zum ersten Mal erkunden.

Miyakojima – das Inseljuwel

Miyakojima gilt als das Inseljuwel Okinawas: flach, ländlich und gesäumt von Stränden, die zu den schönsten Japans zählen – allen voran der kilometerlange, puderweisse Maehama Beach. Spektakulär sind die langen Brücken, die Miyakojima mit den Nachbarinseln Kurima und Irabu verbinden und bei jeder Überfahrt Postkartenblicke über die Lagune eröffnen. Wer Ruhe, hausriffnahe Schnorchelplätze und ein entspanntes Inseltempo sucht, ist hier genau richtig.

Ryukyu-Kultur – Japans anderer Süden

Okinawa war einst das eigenständige Königreich Ryukyu, und diese Geschichte prägt die Inseln bis heute: eigene Musik mit der Sanshin-Laute, eine eigene Küche mit Gerichten wie Okinawa-Soba und Goya-Gemüse, dazu die Burganlagen der Ryukyu-Könige rund um Naha. Der Lebensrhythmus ist spürbar gelassener als auf dem Festland, und die Inselbewohner gelten als besonders langlebig. Wer Okinawa besucht, erlebt ein Japan, das sich deutlich von Tokio oder Kyoto unterscheidet – und gerade darin liegt der Reiz.

Anreise und Kombination mit einer Rundreise

Nach Okinawa gelangen Sie bequem per Inlandsflug: Ab Tokio oder Osaka erreichen Sie Naha in wenigen Flugstunden, Weiterflüge bringen Sie auf Wunsch nach Miyakojima oder Ishigaki. Damit sind die Inseln die ideale Verlängerung einer Japan-Rundreise – erst Tempel, Grossstädte und Gärten, danach die Reise barfuss am Strand ausklingen lassen. Beliebt ist etwa der Start mit einigen Tagen in unseren Hotels in Tokio, bevor es in den Süden geht.

Unten auf dieser Seite finden Sie unsere handverlesene Auswahl an Hotels und Resorts auf Okinawa und den vorgelagerten Inseln – unsere Japan-Spezialisten kennen die Häuser persönlich und beraten Sie gerne, welche Insel und welches Resort zu Ihren Ferien passt. Praktische Hinweise zur Vorbereitung finden Sie in unseren Japan-Reiseinformationen.