Beste Reisezeit für Osaka

Osaka lässt sich grundsätzlich das ganze Jahr über bereisen, denn das Klima ist gemässigt und die Stadt bietet zu jeder Jahreszeit ein dichtes Programm. Als beste Reisezeit gelten der Frühling und der Herbst. Von März bis Mai sind die Temperaturen angenehm mild, und Ende März bis Anfang April verwandelt die Kirschblüte die Parkanlagen rund um die Burg Osaka in ein Blütenmeer – entsprechend gefragt ist diese Zeit. Der Herbst von Oktober bis November punktet mit stabilem, trockenem Wetter und einer stimmungsvollen Laubfärbung.

Der Sommer ist heiss und schwül: Im Juni und Juli sorgt die Regenzeit für feuchte Tage, im Hochsommer steigen die Temperaturen deutlich über 30 Grad. Dafür erleben Sie dann das quirlige Festivalleben der Stadt – unter anderem das Tenjin Matsuri im Juli, eines der bekanntesten Feste Japans. Vom Spätsommer bis in den frühen Herbst können zudem Taifune über die Region ziehen. Der Winter ist vergleichsweise mild und trocken, Schnee fällt in Osaka selten; wer Menschenmengen meiden möchte, findet in dieser Nebensaison entspannte Bedingungen und oft klare Sicht von den Aussichtsplattformen.

Unsere Japan-Spezialisten beraten Sie gerne, welche Reisezeit am besten zu Ihren Plänen passt – gerade für Kirschblüte und Herbstfärbung empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung.