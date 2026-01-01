Osaka Hotels: unsere Auswahl
Osaka Reisen – Kultur und Moderne
Conrad Osaka
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Osaka
Gäste können im beheizten Innenpool entspannen und dabei die spektakuläre Aussicht auf die Stadt geniessen oder im...
Centara Grand Hotel Osaka
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Osaka
Zur Entspannung lädt das preisgekrönte Spa «Cenvaree» mit wohltuenden Anwendungen und traditionellen Thai-Massagen...
Hotel Vista Osaka Namba
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Osaka
Das modernes Mittelklasshotel vereint Komfort und Funktionalität im Herzen von Osaka. Die unschlagbare Lage nahe...
Japan mit allen Facetten erleben
Wird von berühmten Bauwerken in Japan gesprochen, fällt früher oder später der Name der Burg Osaka. Die Bedeutung dieses Bauwerks spielt in der Geschichte des Landes eine wichtige Rolle. Besuchen auch Sie diesen historischen Ort und spazieren Sie durch die vielen Gassen und Strassen der Stadt. Fast schon futuristisch wirkt das Sky Building. Direkt am Hafen finden Sie ein Riesenrad, welches Ihnen eine grandiose Aussicht über die gesamte Stadt beschert. Bunt, aufregend und mit einem Mix aus Tradition und Moderne – Osaka wird Ihnen garantiert den Atem rauben.
Beste Reisezeit für Osaka
Osaka lässt sich grundsätzlich das ganze Jahr über bereisen, denn das Klima ist gemässigt und die Stadt bietet zu jeder Jahreszeit ein dichtes Programm. Als beste Reisezeit gelten der Frühling und der Herbst. Von März bis Mai sind die Temperaturen angenehm mild, und Ende März bis Anfang April verwandelt die Kirschblüte die Parkanlagen rund um die Burg Osaka in ein Blütenmeer – entsprechend gefragt ist diese Zeit. Der Herbst von Oktober bis November punktet mit stabilem, trockenem Wetter und einer stimmungsvollen Laubfärbung.
Der Sommer ist heiss und schwül: Im Juni und Juli sorgt die Regenzeit für feuchte Tage, im Hochsommer steigen die Temperaturen deutlich über 30 Grad. Dafür erleben Sie dann das quirlige Festivalleben der Stadt – unter anderem das Tenjin Matsuri im Juli, eines der bekanntesten Feste Japans. Vom Spätsommer bis in den frühen Herbst können zudem Taifune über die Region ziehen. Der Winter ist vergleichsweise mild und trocken, Schnee fällt in Osaka selten; wer Menschenmengen meiden möchte, findet in dieser Nebensaison entspannte Bedingungen und oft klare Sicht von den Aussichtsplattformen.
Unsere Japan-Spezialisten beraten Sie gerne, welche Reisezeit am besten zu Ihren Plänen passt – gerade für Kirschblüte und Herbstfärbung empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung.
Quartiere und Kulinarik – Osaka für Geniesser
Kaum eine japanische Stadt ist so eng mit dem Essen verbunden wie Osaka. Seit Jahrhunderten wird die Handelsmetropole als «Küche Japans» bezeichnet, und die Einheimischen pflegen die Tradition des «Kuidaore» – sich genüsslich durch die Stadt zu schlemmen. Probieren Sie Takoyaki, die gefüllten Teigbällchen mit Oktopus, herzhafte Okonomiyaki-Pfannkuchen oder frittierte Kushikatsu-Spiesschen an einem der unzähligen Strassenstände.
Das pulsierende Zentrum des Geschehens ist Dotonbori im Süden der Stadt: Entlang des Kanals leuchten Neonreklamen, Restaurants und Garküchen reihen sich aneinander. Das angrenzende Namba ist das klassische Vergnügungs- und Einkaufsviertel, während sich im Norden rund um Umeda das moderne Geschäftszentrum mit Warenhäusern, unterirdischen Einkaufspassagen und Aussichtsplattformen erstreckt. Nostalgisch wird es im Retro-Viertel Shinsekai, und auf dem Kuromon-Markt decken sich Einheimische wie Besucher mit frischen Meeresfrüchten und Spezialitäten aus der Region ein.
Je nach Reisestil wohnen Sie am liebsten mitten im Trubel rund um Namba oder etwas ruhiger in Umeda mit direkter Bahnanbindung – bei der Wahl der passenden Hotels in Japan unterstützen Sie unsere Spezialisten gerne.
Ausflüge ab Osaka – das Kansai-Gebiet entdecken
Osaka ist ein idealer Ausgangspunkt für Entdeckungen in der Kansai-Region. Die alte Kaiserstadt Kyoto mit ihren Tempeln, Schreinen und Gärten erreichen Sie mit dem Zug in rund einer halben Stunde. Nur wenig weiter entfernt liegt Nara, die erste ständige Hauptstadt Japans, wo zahme Hirsche frei durch den Park streifen und der grosse Buddha im Todai-ji-Tempel beeindruckt. Auch die Hafenstadt Kobe und die strahlend weisse Burg von Himeji, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, lassen sich bequem als Tagesausflug einplanen. Wer tiefer in die spirituelle Seite Japans eintauchen möchte, übernachtet auf dem Klosterberg Koyasan in einem buddhistischen Tempel.
Auch für längere Etappen ist Osaka bestens angebunden: Mit dem Shinkansen gelangen Sie in weniger als zwei Stunden nach Hiroshima und in rund zweieinhalb Stunden nach Tokyo. Der internationale Flughafen Kansai macht Osaka zudem zu einem praktischen Start- oder Endpunkt Ihrer Japanreise, und Familien schätzen die Universal Studios Japan direkt in der Stadt. Ob als Städtekombination mit Kyoto und Tokyo oder als Etappe einer grossen Route durch das Land – auf unseren Japan Rundreisen lässt sich Osaka ideal einplanen.
Häufige Fragen zu Osaka Reisen
Als beste Reisezeit für Osaka gelten der Frühling von März bis Mai und der Herbst von Oktober bis November – die Temperaturen sind dann angenehm mild und das Wetter ist meist stabil. Ende März bis Anfang April verwandelt die Kirschblüte die Parkanlagen rund um die Burg Osaka in ein Blütenmeer. Der Sommer ist heiss und schwül, der Winter vergleichsweise mild und trocken. Einen Überblick über das Klima im ganzen Land gibt unsere Seite zur besten Reisezeit für Japan.
Der internationale Flughafen Kansai liegt auf einer künstlichen Insel in der Bucht von Osaka und ist gut an die Stadt angebunden: Mit Express-Zügen erreichen Sie das Stadtzentrum in rund 35 bis 50 Minuten, alternativ verkehren Limousinenbusse zu den wichtigsten Bahnhöfen und Hotels. Damit eignet sich Osaka ideal als Start- oder Endpunkt Ihrer Reise durch Japan.
Ab Osaka sind viele Höhepunkte der Kansai-Region schnell erreichbar: Die alte Kaiserstadt Kyoto liegt rund eine halbe Zugstunde entfernt, Nara mit seinen zahmen Hirschen und dem grossen Buddha etwa 45 Zugminuten. Auch die Hafenstadt Kobe und die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Burg von Himeji lassen sich bequem als Tagesausflug einplanen.
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