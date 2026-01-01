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Hidatei Hanaougi Ryokan

Takayama

Beschreibung

Einleitung
Gepflegtes Ryokan mit 48 grosszügigen im japanischen Stil mit Tatami Matten eingerichtete Zimmer mit eigenem Bad. In den Zimmern mit Open-Air Bad geniessen Sie ein Onsen (Thermalbad) in der Privatsphäre Ihres ge­deck­ten Balkons. Die hervorragenden, typisch japanischen Mahl­zeiten, insbesondere das leckere Hida-Beef ist empfehlenswert, ge­nies-sen Sie in einem privaten Raum, wie das in tra­di­tio­nel­len Ryokans üblich ist. Verschiedene Onsen (Ther­mal­bäder), ein Veloverleih, ein Salon, eine Lounge sowie ein Souvenirshop gehören zu den An­nehm­lich­­keiten. Ruhige Lage, 10 Fahr­minuten vom Bahnhof Takayama (gratis Shuttlebus) entfernt.
Preis auf Anfrage

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