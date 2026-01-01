Hidatei Hanaougi Ryokan
Takayama
Beschreibung
Einleitung
Gepflegtes Ryokan mit 48 grosszügigen im japanischen Stil mit Tatami Matten eingerichtete Zimmer mit eigenem Bad. In den Zimmern mit Open-Air Bad geniessen Sie ein Onsen (Thermalbad) in der Privatsphäre Ihres gedeckten Balkons. Die hervorragenden, typisch japanischen Mahlzeiten, insbesondere das leckere Hida-Beef ist empfehlenswert, genies-sen Sie in einem privaten Raum, wie das in traditionellen Ryokans üblich ist. Verschiedene Onsen (Thermalbäder), ein Veloverleih, ein Salon, eine Lounge sowie ein Souvenirshop gehören zu den Annehmlichkeiten. Ruhige Lage, 10 Fahrminuten vom Bahnhof Takayama (gratis Shuttlebus) entfernt.
Preis auf Anfrage
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