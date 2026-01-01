Kontrastreiches Japan ab Tokio

1 . Tag Tokio Am Flughafen Narita oder Haneda werden Sie mit einem Namensschild empfangen und zum Flughafenbus begleitet, der Sie zu Ihrem Hotel transferiert (Gruppentransfer). Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Sie haben die Möglichkeit erste Eindrücke dieser Metropole zu sammeln.

2 . Tag Tokio (F, M) Mit Ihrer privaten, lokalen Reiseleitung an Ihrer Seite können Sie Tokio ganz nach Ihren Vorstellungen entdecken und eine wertvolle Einführung in die faszinierende Kultur und das Leben in Japan geniessen. Ob weltberühmte Sehenswürdigkeiten, versteckte Schätze oder Geheimtipps, die nur Einheimische kennen - Ihre Wünsche stehen im Mittelpunkt. Die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Eintrittsgebühren bis JPY 4'000 sind im Preis enthalten.

3 . Tag Tokio - Fuji Hakone Nationalpark - Tokio (F, M) Der heutige Tagesausflug findet als Gruppentour mit internationalen Teilnehmern (max. 40 Pers.) statt. Busfahrt von Tokio nach Hakone, einem waldreichen Gebiet mit Gebirgs­zügen, Vulkanen, heissen Quellen und historischen Sehens­würdig­keiten, am Fusse des Fuji-san gelegen. Sie fahren bis zur «5th Station» des Mt. Fuji, wo Sie eine herrliche Pano­­rama­sicht geniessen. Nach dem Mittagessen gleiten Sie auf einem Schiff über den Ashi See, der vor rund 3'000 Jahren durch eine Vulkan-Eruption entstanden ist. Während einer Fahrt mit einer Gondelbahn erhalten Sie weitere Ausblicke in diese beeindruckende Landschaft. Die Rückfahrt erfolgt wiederum im Bus zurück nach Tokio zur Shinjuku Station. Eigener Transfer zum Hotel.

4 . Tag Tokio - Nagoya (F) Heute verlassen Sie die Hauptstadt und fahren selbständig mit dem japanischen Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen in weniger als zwei Stunden nach Nagoya. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung, um Nagoya ganz nach Ihren Wünschen zu erkunden. Entdecken Sie das Toyota Museum, das einen spannenden Einblick in die Geschichte der Automobilindustrie bietet, oder besuchen Sie die Sky Promenade auf dem Midland Square Tower. Von der 220 m hohen Aussichtsplattform geniessen Sie einen atemberaubenden Panoramablick über die Millionenmetropole. Alternativ lädt ein Ausflug zur nahegelegenen Burg Inuyama ein – eine der zehn original erhaltenen Burgen Japans, die mit ihrer faszinierenden Geschichte und beeindruckenden Aussicht begeistert.

5 . Tag Nagoya - Kiso Tal - Nagoya (F) Das 70 km lange Kiso Tal war einst Teil der historischen Nakasendo Handelsroute, die Kyoto mit Edo (heute Tokio) verband. Heute begeistert es Besucher mit seiner wildromantischen Natur und den authentisch erhaltenen Ortschaften. Sie reisen selbständig mit Zug und Bus nach Magome, einem charmanten, intakt gebliebenen alten Poststädtchen. Von hier aus starten Sie eine gemütliche zwei- bis dreistündige Wanderung entlang des restaurierten alten Nakasendo Wegs. Die Route führt durch malerische Wälder, vorbei an Wasserfällen und kleinen Ortschaften, bis nach Tsumago, einer weiteren historischen Poststation, die einst von Shogunen und Samurai genutzt wurde. Spazieren Sie durch die von traditionellen Läden und einladenden Teehäusern gesäumten Gassen und geniessen Sie die authentische Atmosphäre dieses einzigartigen Ortes. Der Kontrast zu den pulsierenden japanischen Metropolen könnte kaum grösser sein. Rückreise mit Bus und Zug nach Nagoya.

6 . Tag Nagoya - Takayama (F, A) Sie fahren mit dem Schnellzug auf einer der schönsten Bahnstrecken des Landes nach Takayama, am Fuss der japanischen Alpen. Erforschen Sie die hübsche Altstadt mit ihren Sake Brauereien, Miso Geschäften und malerischen Strassen­zügen auf eigene Faust. Mit der heutigen Über­nachtung in einem Ryokan lernen Sie den japanischen Lebensstil früherer Wohn- und Gästehäuser kennen - ein besonderer Höhepunkt Ihrer Japan Reise. Japanisches Abendessen im Ryokan.

7 . Tag Takayama (F, A) Entdecken Sie die besondere Atmosphäre von Takayama auf der heutigen Gruppentour mit internationalen Teilnehmern (max. 8 Pers.). Die malerische Stadt, eingebettet in die gebirgige Präfektur Gifu, ist bekannt für ihre gut erhaltenen Häuser aus der Edo Zeit und ihre charmante historische Architektur. Schlendern Sie gemeinsam durch die engen Gassen und besuchen Sie lokale Geschäfte, die eine Vielzahl traditioneller handwerklicher Waren anbieten. Unterwegs haben Sie die Gelegenheit, regionale Spezialitäten und Sake zu probieren, während Sie mehr über die Geschichte und die Besonderheiten dieser faszinierenden Stadt erfahren. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Zum Mittagessen empfehlen wir Ihnen, die örtliche Spezialität, das «Hida Beef», zu kosten.

8 . Tag Takayama - Shirakawago - Kanazawa (F) Nach einer einstündigen Busfahrt erreichen Sie Shirakawago, ein malerisches Dorf, das für seine traditionellen strohgedeckten Bauernhäuser bekannt ist und zum Unesco Weltkulturerbe zählt. Bei einem Spaziergang durch das Dorf können Sie das einzigartige Ambiente dieser historischen Architektur hautnah erleben. Im Laufe des Nachmittags setzen Sie Ihre Reise fort und fahren weiter nach Kanazawa.

9 . Tag Kanazawa (F) Kanazawa, einst das Zentrum des mächtigen Maeda Clans, ist eine Stadt, die tief in der Geschichte der Samurai verwurzelt ist. Während der Edo Zeit florierte die Stadt als ein kulturelles Zentrum, in dem Samurai nicht nur Krieger, sondern auch Gelehrte und Handwerker waren. Heute beeindruckt die Stadt mit gut erhaltenen historischen Stätten wie dem Kanazawa Castle und dem Nagamachi Samurai District. Auf Ihrer Halbtagestour mit Ihrer privaten, lokalen Reiseleitung entdecken Sie die gut erhaltenen historischen Stätten und erfahren spannendes über das traditionelle Leben der Samurai. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Wir empfehlen Ihnen, den berühmten Kenrokuen Garten zu besuchen, welcher zu den schönsten Gärten Japans gehört!

10 . Tag Kanazawa - Hiroshima (F) Mit dem Zug fahren Sie nach Hiroshima (Umsteigen in Shin Osaka). Die Stadt ist weltweit bekannt für die tragischen Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, als dort die erste Atombombe abgeworfen wurde. Beim Wiederaufbau wurden sowohl historische Stätten wie der Shukkeien Garten und das Hiroshima Castle als auch bedeutende Gedenkstätten und Museen errichtet. Heute ist Hiroshima eine lebendige Millionenstadt, die geschickt ihre Geschichte bewahrt und zugleich als modernes Zentrum für Kultur und Fortschritt steht.

11 . Tag Hiroshima - Miyajima - Hiroshima (F) Der heutige Tagesausflug findet als Gruppentour mit internationalen Teilnehmern (max. 35 Pers.) statt. Mit der Fähre setzen Sie zur heiligen Insel Miyajima über, die für ihre zahlreichen Schreine und Tempel bekannt ist, darunter der zum Unesco Weltkulturerbe gehörende Itsukushima Schrein. Bei Flut spiegelt sich das berühmte Tor des Schreins, eine der schönsten Kulturstätten des Shintoismus, rot glänzend im Wasser. Im Anschluss geht es zurück nach Hiroshima, wo Sie, begleitet von Ihrer Reiseleitung, die Gedenkstätten und das Atombomben Museum besuchen. Ein Spaziergang durch den Friedenspark, der an der Einschlagsstelle der Atombombe liegt, gewährt Ihnen tiefgehende Einblicke in Japans bewegte Kriegsvergangenheit.

12 . Tag Hiroshima - Kyoto (F, M) Am heutigen Morgen reisen Sie mit dem Shinkansen Hochgeschwindigkeitszug nach Kyoto, eine Stadt, die mit ihren rund 2’000 religiösen Stätten, prachtvollen Gärten und historischen Bauwerken zum Unesco Weltkulturerbe zählt und eine ganz besondere Atmosphäre versprüht. Nach der Ankunft haben Sie Zeit für erste eigene Erkundungen zur freien Verfügung. Am Nachmittag erleben Sie die Vielfalt der japanischen Alltagsküche bei einem Gruppen-Kochkurs (max. 8 Teilnehmer). In zwei Etappen bereiten Sie verschiedene beliebte Gerichte zu und geniessen diese zwischendurch in geselliger Runde, ganz wie in einem traditionellen Izakaya, dem japanischen Pendant zur Gaststube.

13 . Tag Kyoto (F, M) Auf der heutigen Tagestour begleitet Sie Ihre private, lokale Reiseleitung durch die kulturellen Höhepunkte Kyotos. Mit dem komfortablen Bussystem besuchen Sie unter anderem den Kinkakuji (Goldener Pavillon) und den Yasaka Schrein, der das Geisha Viertel Gion mit dem Higashiyama Tempelbezirk verbindet. Nach einem entspannten Spaziergang erleben Sie eine traditionelle Teezeremonie, bei der Sie die Kunst und Harmonie dieser jahrhundertealten Tradition hautnah spüren. Ihr Weg führt Sie weiter zum Kodaiji Tempel, wo die Schönheit der Zen Gärten auf Sie wartet, bevor Sie den Tag mit einem fantastischen Panoramablick auf Kyoto vom Kiyomizu Tempel aus abschliessen.

14 . Tag Kyoto - Nara - Kyoto (F) Der heutige Morgen steht Ihnen zur freien Verfügung. Nutzen Sie die Zeit für den Besuch des berühmten Fushimi Inari Schreins, der durch den Film «Erinnerungen einer Geisha» weltbekannt wurde. Aufgrund der hohen Beliebtheit empfiehlt es sich, früh aufzubrechen. Am Nachmittag geht es mit dem Bus auf eine Gruppentour (internationale Teilnehmer, max. 40 Pers.) nach Nara, der Wiege der japanischen Kultur. Als erste permanente Hauptstadt Japans im 8. Jahrhundert beeindruckt Nara mit dem «Daibutsu», der grössten bronzenen Buddha Statue der Welt, die im Todaiji Tempel, dem grössten Holzgebäude der Welt, verehrt wird. Lassen Sie sich von der stimmungsvollen Atmosphäre der tausenden Stein- und Bronzelaternen verzaubern, die den Weg zum Kasuga Schrein säumen. Bei einem Spaziergang durch den Nara Park können Sie das zahme Rotwild in seiner natürlichen Umgebung beobachten.

15 . Tag Kyoto - Flughafen Osaka (F) Ihre Reise endet mit einem Zug-Transfer zum Flughafen Kansai bei Osaka.