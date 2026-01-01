Dieses charmante Bed & Breakfast befindet sich nur wenige Fahrminuten vom historischen Stadtzentrum Albanys entfernt. Zum Strand, der fünf Kilometer langen Middleton Bucht, sind es nur 150 Meter.

Die 7 Zimmer und Suiten sind alle individuell eingerichtet. Ausgestattet sind sie mit einem TV, einer Klimaanlage und einem Kaffee-/Teekocher. Die Main House Zimmer sind über eine Treppe von der gemütlichen Gästelounge und dem Empfangsbereich aus zu erreichen, während die Colonnade Wing Zimmer mit offenem Badezimmer mit Whirlpool und einem privaten Balkon sich im Nebengebäude befinden.