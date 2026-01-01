Chimes Spa Resort
Denmark
Beschreibung
Lage
Das Chimes Spa Retreat liegt 4 km von der Küstenstadt Denmark. Das Boutique-Hotel im Lodge-Stil bietet luxuriöse Unterkünfte und aussergewöhnliche Spa-Erlebnisse mit atemberaubendem Meerblick.
Angebot
Entspannen Sie im Türkischen Bad oder im Day Spa bei einer Massage oder Anwendung. Die schönen Gärten und der Pool bieten zudem eine idyllische Umgebung, um die Seele baumeln zu lassen.
Zimmer
Alle Unterkunftskategorien sind geschmacksvoll eingerichtet und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten. Die Gartensuite bietet ausserdem einen bezau-bernden Blick auf die Landschaft und den Garten. Die Ocean View Suite, Horizon Suite, Oasis Suite, Sanctuary Suite sowie die Loft Suite verfügen alle über einen eigenen Balkon mit tollem Garten- oder Meerblick.
ab CHF 134.– / pro Person
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