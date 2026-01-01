Beschreibung

Lage Das Chimes Spa Retreat liegt 4 km von der Küstenstadt Denmark. Das Boutique-Hotel im Lodge-Stil bietet luxuriöse Unterkünfte und aussergewöhnliche Spa-Erlebnisse mit atemberaubendem Meerblick.

Angebot Entspannen Sie im Türkischen Bad oder im Day Spa bei einer Massage oder Anwendung. Die schönen Gärten und der Pool bieten zudem eine idyllische Umgebung, um die Seele baumeln zu lassen.